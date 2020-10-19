「拜登電郵門」爆第2台筆電　烏克蘭議員：含貪污證據！將列證物

▲美國民主黨籍候選人拜登與小兒子亨特（Hunter Biden）被爆出電郵門醜聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

拜登小兒子亨特（Hunter Biden）的「電郵門」醜聞又有新進度，烏克蘭議員德卡奇（Andrii Derkach）16日在Facebook上發文表示，除了前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）洩漏給《紐約時報》筆電之外，還有第二台與亨特有關的筆記本電腦，資料涉及拜登家族的貪污證據，目前已轉交烏克蘭執法單位。

根據美媒《Daily Beast》報導，身為川普親信的朱利安尼日前據稱，從德拉瓦州的電腦維修店取得一台筆電，其硬碟資料包含了拜登和亨特與烏克蘭天然氣公司Burisma非法交易的電子郵件。而烏克蘭議員德卡奇16日表示，除此之外還有「第二台筆電」現已交給烏克蘭執法單位，而且內容涉及拜登家族貪污的證據。

▲烏克蘭議員爆料，亨特（Hunter Biden）曾是烏克蘭天然氣公司的董事會成員。（圖／達志影像／美聯社）

德卡奇補充，這「第二台筆電」的使用者是Burisma創辦人茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）的2名產權代表，他們預計將以證人身分參與刑事訴訟，針對拜登與亨特的國際貪汙案出庭作證，2人更透露亨特曾經是Burisma公司的董事會成員。

報導認為，儘管川普團隊想讓公眾相信這堆積如山的證據，但無論是拜登或亨特都沒有因任何不當行為被起訴。幾個月前，也曾有烏克蘭檢察官證實，他們並未發現任何犯罪證據。

報導指出，德爾卡奇是朱利安尼的主要接觸人，美國情報官員2019年春天就開始警告，德卡奇作為俄羅斯影響美國總統選舉行動中的一部分，蓄意散佈了拜登與亨特在海外參與惡劣貪污計劃的醜聞。此外，俄羅斯情報人員去年成功侵入了Burisma公司的電腦網路，不過尚不清楚他們能侵入和複製多少資料。