16顆核導彈險爆！英中尉潛艇交班　組員傻眼：喝超醉還抱烤肉來吃

▲英國核子潛艇「HMS Vigilant」目前停靠美國。（圖／翻攝自微基百科）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國皇家海軍一名中尉，日前到登上第三前衛級核潛艇「HMS Vigilant」準備進行交班，負責控制與保護這艘擁有16顆核子導彈的潛艇，卻被同僚察覺異狀，原來他整個人喝得醉醺醺，手上還捧著一袋烤雞肉準備在導彈旁大嗑。目前軍方已將他從美國駐地送回蘇格蘭老家基地。

綜合外電報導，中尉指揮官勞烏（Len Louw）在「HMS Vigilant」中的職位，是負責看管艇內16顆核子導彈的軍官，這些導彈每一顆都裝有三個核子彈頭，威力與美軍二戰在日本廣島投下的「小男孩」原子彈相比，約等於30顆的能量，若意外發生將難以收拾。

▲喝醉嘴饞，勞烏帶烤雞上船。（圖／Pixabay）

面對如此嚴肅危險的職務，40多歲的勞烏登船交班時卻喝得一蹋糊塗，懷裡還捧著一桶烤肉。當時潛艇內的其他組員正要卸下導彈進行維護，勞烏本也該是其中一員，但他帶著不負責任的態度走進價值30億英鎊（約新台幣1112億元）的核子潛艇中，讓他的同僚沒得選擇，只能向上級告發。

事發地點位於美國喬治亞州康登郡（Camden）的海軍金斯灣基地，勞烏因失職現已被軍方遣送回蘇格蘭「Faslane」的常駐基地；一名消息人士向《太陽報》證實，「他（勞烏）的狀態並不適合管理核武器」。英國皇家海軍發言人則表示，勞烏嚴重失職，將採取適當處置。