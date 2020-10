參加喪禮後返家！4兒女竟「全變屍體」臥倒血泊　留下冰冷斧頭　

▲4個無辜小孩被斧頭砍死。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者蔡儀潔/綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)一名在農場工作的男子,日前與妻子和大兒子一起前往中央邦,參加親戚的葬禮,留下其他4名兒女看家,沒想到3人返回家中時,竟發現4個孩子被人用斧頭砍死,屍體躺在血泊當中。

據《今日印度》報導,梅塔布(Mehtab Bhilala)夫婦與2個女兒、3個兒子,一起住在賈爾岡的農場內,平時為農場主工作以養家餬口。

然而一場慘無人寰的悲劇降臨在他們家頭上。梅塔布日前帶著妻子與大兒子,一同前往中央邦參加親戚的葬禮,留下其他4個孩子在家,並於16日返回,但他們到家時發現大門緊閉,裡頭似乎沒有任何動靜,出於好奇便上前查看,沒想到一開門,就看見4個孩子倒臥血泊,已經沒有呼吸。

▲現場有一把染血的斧頭。(示意圖/取自免費圖庫)

警方調查指出,4個孩子年齡介於3歲至12歲,當他們趕到現場後,發現屍體的脖子上都有相當深的傷口,旁邊還躺著一把染血的斧頭,以此推測孩子們是遭到斧頭砍死。

目前警方已經將整座村莊封鎖,並將4具屍體送往法醫那進行屍檢,等待屍檢報告釐清更多細節。另外,當局也命令警長組成3支特別調查小組,全力對這起案件進行調查。

截至16日深夜,警方已經逮捕4名可疑人員,正對他們進行審問,了解他們為何狠心殺害無辜的幼童。

Four children aged between 3-12 years were hacked to death with an axe in Maharashtra’s Jalgaon while their parents were out for work. | @saurabhv99 https://t.co/7sBRLHs2mm