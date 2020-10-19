參加喪禮後返家！4兒女竟「全變屍體」臥倒血泊　留下冰冷斧頭　

▲4個無辜小孩被斧頭砍死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一名在農場工作的男子，日前與妻子和大兒子一起前往中央邦，參加親戚的葬禮，留下其他4名兒女看家，沒想到3人返回家中時，竟發現4個孩子被人用斧頭砍死，屍體躺在血泊當中。

據《今日印度》報導，梅塔布（Mehtab Bhilala）夫婦與2個女兒、3個兒子，一起住在賈爾岡的農場內，平時為農場主工作以養家餬口。

然而一場慘無人寰的悲劇降臨在他們家頭上。梅塔布日前帶著妻子與大兒子，一同前往中央邦參加親戚的葬禮，留下其他4個孩子在家，並於16日返回，但他們到家時發現大門緊閉，裡頭似乎沒有任何動靜，出於好奇便上前查看，沒想到一開門，就看見4個孩子倒臥血泊，已經沒有呼吸。

▲現場有一把染血的斧頭。（示意圖／取自免費圖庫）

警方調查指出，4個孩子年齡介於3歲至12歲，當他們趕到現場後，發現屍體的脖子上都有相當深的傷口，旁邊還躺著一把染血的斧頭，以此推測孩子們是遭到斧頭砍死。

目前警方已經將整座村莊封鎖，並將4具屍體送往法醫那進行屍檢，等待屍檢報告釐清更多細節。另外，當局也命令警長組成3支特別調查小組，全力對這起案件進行調查。

截至16日深夜，警方已經逮捕4名可疑人員，正對他們進行審問，了解他們為何狠心殺害無辜的幼童。