裴洛西有信心大選前通過第二輪大型紓困案　給48小時施壓共和黨

▲民主黨代表人物裴洛西喊話，大選前推出最新紓困措施。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院議長兼發言人裴洛西（Nancy Pelosi）於美東時間18日表示，民主黨仍未和總統川普與白宮就新一輪紓困案達成共識，雙方間仍存在許多歧見，但她說自己仍有信心能在11月3日總統大選前，順利推出紓困措施。

路透社報導，裴洛西表示她想要在大選前推出紓困措施，前提是雙方陣營在接下來48小時以內，必須達到一定共識。「我是個樂觀主義者」她說，「在這整件事情上，我們已經來來回回很多次了」，推動紓困實現勢在必行。

川普政府否決此前民主黨提出的更高額紓困方案後，重新推出一個1.8兆美元方案，並基補助失業救濟列為重點。然而裴洛西批評白宮版本有許多內容無法兌現，如對窮人的稅收抵免，對州政府及地方政府的援助，以及對工人與租金方面的幫助；她並表示自己堅持此前提出的2.2兆美元版本。

共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）指出，參議院將於本周三（21）將針對一款5000億美元的小型紓困措施進行投票，若通過生效，將針對特定領域進行援助。

對此，民主黨參議員康斯（Chris Coons）表示，「我們得看看他拿出什麼來，但民主黨過去幾個月都在鑽研這件事，麥康諾甚至從來沒有參與過我們的討論。」