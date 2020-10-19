法數千人為遭斬首教師上街　總理加入遊行抗恐怖主義：你嚇不倒我們

▲法國人上街遊行，反對恐怖主義。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國教師帕蒂（Samuel Paty）因在課堂上引用有關穆斯林的諷刺漫畫，被18歲恐怖分子當街斬首後，在法國社會引起譁然，數千人於當地時間周日（18日）走上街頭，為教師及學術與言論自由發聲，喊出「教學可以，流血不行」（Teaching yes, bleeding no）的口號。

路透社報導，事件發生的巴黎，市民紛紛響應這項活動，而里昂（Lyon）、馬賽 （Marseille）和北部城市里爾（Lille）也有都數千人上街支持。遊行隊伍安靜地集結，並多次中途停下來股長，再保持幾分鐘的全然靜默，或是頌唱法國國歌。

示威者在遊行途中也會喊出「教學可以，流血不行」與「我是查理」（I am Charlie）的口號，後者指涉近年法國最嚴重恐攻事件之一的《查理周刊》，該周刊辦公室近5年以前遭遇大屠殺。

這項市民自發性發起的行動也吸引高官同行，總理卡斯泰（Jean Castex）與教育部長布蘭克（Jean-Michel Blanquer）在巴黎共和國廣場加入隊伍，參與的還有其他各黨派政治人物，所有人齊聚展現國家團結的決心。「你嚇不倒我們。我們無所畏懼。你也無法分化我們。我們是法國！」卡斯泰遊行過後在推特上激昂發文。

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