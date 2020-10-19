波特蘭示威升級！美國警察朝人群「發射橡膠子彈」　催淚瓦斯瀰漫

記者蔡儀潔／綜合外電報導

美國示威運動仍在持續，波特蘭的抗議民眾於當地時間17日晚上，與警方展開對峙，雙方緊張局勢不斷升級，最終警方向人群發射催淚瓦斯、橡膠子彈等，現場相當混亂。

據CNN報導，波特蘭的抗議民眾、聯邦警員和警察之間17日晚矛盾激化。抗議者先是聚集在威拉米特公園，為遭警察跪壓致死的黑人男子佛洛伊德（George Floyd）伸張正義，隨後遊行至美國移民和海關執法大樓（ICE）及周邊社區。

A small group of DHS officers exited the building, firing pepper bullets. They pushed protesters north and tried to kettle them with a group of DHS officers who were hiding in an ally. pic.twitter.com/Bl38XPzlOI — Suzette Smith (@suzettesmith) October 18, 2020

晚上10時左右，當地警員出動與抗議者對峙，大樓外約有100人的示威人群在高呼。波特蘭警察局的警員也在現場向人群發出警告，要求他們遠離聯邦警察和ICE大樓。警告未果後，在示威人群不退出道路、也不離開ICE大樓的情況下，警方向人群發射了催淚瓦斯、橡膠子彈等。

▲美國新墨西哥州的聖達菲的方尖碑被推倒。（圖／翻攝自Twitter／GeoffGrammer）

實際上，美國多地日前同樣發生抗議行動。每年的10月的第二個星期一是美國的國定假日，這日子總是衝突不斷，其中一個原因就是維權人士不滿，「哥倫布嗜殺美國原住民，這日子根本就不應該存在。」而美國前總統林肯（Abraham Lincoln）雕像和老羅斯福( Theodore Roosevelt, Jr.)騎馬像也被推倒，因為這些前總統曾對美國原住民產生不滿。

在新墨西哥州的聖達菲市，有個紀念當地英雄的方尖碑被民眾合力推倒。他們認為這些英雄根本不是英雄，而是屠殺美國原住民的侵略者。

在推倒同時，有居民高聲歡呼，也有居民喜極而泣。一同參與抗議的72歲亨利（Judy Henry）表示，看到方尖碑倒下的時候真的很感動，但同時也很自責看到有多名警察在這次的抗議中受傷。

波特蘭市沒有哥倫布雕像，但抗議民眾找到洩濆對象，陸績推倒老羅斯福( Theodore Roosevelt, Jr.)騎馬像及林肯（Abraham Lincoln）雕像，因為這些前總統冷眼的看著原住民被催殘。