波特蘭示威升級！美國警察朝人群「發射橡膠子彈」　催淚瓦斯瀰漫

記者蔡儀潔/綜合外電報導

美國示威運動仍在持續,波特蘭的抗議民眾於當地時間17日晚上,與警方展開對峙,雙方緊張局勢不斷升級,最終警方向人群發射催淚瓦斯、橡膠子彈等,現場相當混亂。

據CNN報導,波特蘭的抗議民眾、聯邦警員和警察之間17日晚矛盾激化。抗議者先是聚集在威拉米特公園,為遭警察跪壓致死的黑人男子佛洛伊德(George Floyd)伸張正義,隨後遊行至美國移民和海關執法大樓(ICE)及周邊社區。

A small group of DHS officers exited the building, firing pepper bullets. They pushed protesters north and tried to kettle them with a group of DHS officers who were hiding in an ally. pic.twitter.com/Bl38XPzlOI