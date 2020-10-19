印度近750萬人染疫！義大利單日破萬確診創新高　南非再傳閣員確診

▲義大利疫情回升，單日確診創新高。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間19日上午5點30分，全球累計確診近4000萬例，死亡人數突破111萬人，其中美國染疫人數上看820萬，印度也逼近750萬例，而歐洲方面疫情「全面反彈」，義大利單日通報1萬1705例確診，也創下該國新紀錄。此外，確診數突破70萬的南非，再傳出閣員確診，衛生部長與妻子皆呈陽性反應。

根據約翰霍普金斯疫情地圖統計，美國累計確診814萬5355例、21萬9661死、322萬573人病癒、1億2383萬950人接受篩檢。印度方面，染疫人數飆升至749萬4551人、死亡人數11萬4031人，過去單日通報6萬1871例、1033人病歿。

鄰近的馬來西亞衛生當局18日單日通報871例新增病例，創下該國最高紀錄，累計2萬498人確診、187死。菲律賓衛生部則單日通報2379例、50死，累計35萬6618例、6652死。至於東南亞疫情最嚴重的印尼，過去24小時通報4105例確診、80死，累計總數36萬1867例、1萬2511死。





▲南非衛生部長姆希齊成為最新確診的閣員。（圖／路透）

義大利過去24小時通報案例，創下該國自1月底2月初疫情爆發以來最高紀錄，新增1萬1705例確診，打破17日通報的1萬925例；義大利衛生部表示，當天69人病故，數字遠低於3月與4月疫情高峰期的數據，當時單日通報一度超過900死。當前義大利累計染疫人數41萬4241例、死亡人數3萬6543死。

非洲疫情最嚴重的國家南非，18日再傳出政府高層染疫消息，衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）於當晚宣布，他與妻子最新出爐的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢驗結果，雙雙呈現陽性，「我正在居家隔離，我和妻子還是樂觀看待，相信我們會完全康復。」南非累計70萬2131例確診、1萬8408死，順位居全球第12。