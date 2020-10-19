幕後／賴清德獲「李登輝傳人」襄助　老李生前專屬瓷盤曝端倪

▲副總統賴清德日前宴請日本前首相森喜朗，禮品是故總統李登輝生前「專屬」的瓷盤，而李登輝辦公室主任王燕軍也受邀參與晚宴。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

故總統李登輝奉安禮拜，在秉持他的「脫古改新、誠實自然」理念下圓滿落幕。這段期間，有個人是李登輝之外，媒體的另一焦點人物——李登輝辦公室主任王燕軍。據前大安隨扈、友人證實，他自稱「李登輝傳人」，也以副總統賴清德對日外交的重要謀臣自居。

在李登輝的老朋友、日本前首相森喜朗二度訪台參加李登輝追思禮拜時，專機飛抵松山機場後，就驅車入府晉見總統蔡英文；不過，蔡英文晚間已安排在官邸宴請美國國務院次卿柯拉克，因此就由賴清德負責主持晚宴，在國賓飯店款待日本訪賓。

令人玩味的是，賴清德在晚宴上送給森喜朗的禮品，正是李登輝題字「我是不是我的我」的瓷盤。據悉，這個圓盤禮品「極為貴重」，它是李登輝生前，由他「專屬」送給貴客的重要禮物，為何今天變成由賴清德來致贈？這讓昔日親李友人當下感到些許疑惑。

為什麼賴清德能送給賓客「李登輝專屬瓷盤」？答案其實就在於他臉書的照片中，席間前李登輝辦公室主任王燕軍也在座，這才讓大家頓時茅塞頓開。

▼副總統賴清德日前宴請日本前首相森喜朗，禮品是故總統李登輝生前「專屬」的瓷盤，而李登輝辦公室主任王燕軍也受邀參與晚宴。（圖／總統府提供）



跟過李登輝的前大安警衛室隨扈、友人都證實，王燕軍不時自稱是「李登輝傳人」，跟了李登輝一輩子，已經學會他的治國理念。他在接受媒體專訪時，就坐在李登輝擔任基金會董事長的座位上，並改寫李登輝的名言「我不是我的我」，變成「王燕軍不是王燕軍的王燕軍」。

據悉，他的才幹及影響力，確實備受賴清德的賞識。回顧2019年，民進黨還未走出2018年地方大選的敗選動盪，賴清德跳出來挑戰蔡英文，並在競選期間大動作出訪日本；據證實，王燕軍在對日聯繫上協力之深，並親自帶著戀人陳敏薰一起在同一時間，前往日本訪問；因此他才以賴清德倚重的對日外交謀臣自居。

或許，王燕軍真的是所謂「李登輝傳人」，也或許如媒體所稱，他受李登輝囑託，要幫忙照顧孫女巧巧（李坤儀）和夫人曾文惠。不過據了解，在處理李登輝後事期間，從家屬、醫療團隊到基金會，大家內心多少有些許埋怨，畢竟在李登輝因為喝牛奶嗆到入院後，臥病在床的這段時間，除了入院之初及臨終之前外，他鮮少到醫院照料，讓媒體以為他知之甚深。

在治喪期間，王燕軍更憑藉著李登輝辦公室主任的身份，得以出席各場重要治喪工作會議及大員會議，也樂於在公開場合中積極提出建議與看法。但相對於更多參與其中的人，他在李登輝的後事上，確實著力不深。尤其在台北賓館設置的李登輝追思會場落幕前，他在臉書寫道，「報告總統，下班了。辛苦一輩子，我來接你回家」，這個舉動不免讓過去長期貼身照顧、料理後事的人譁然。

雖然在處理治喪的期間，他的意見頻頻，但大家還是按耐住，畢竟如何讓李登輝穩穩地走完最後這一程才最重要。如今，奉安禮拜落幕，一代政治傳奇正式謝幕，這位跟在他身邊的「唯一政治幕僚」，如今仍身兼源興牛公司總經理以及李登輝基金會秘書長，自稱學會他一生治國理念的「李登輝傳人」，也似乎找到了下一位輔佐的治國之君。

回顧2015年，蔡英文正在角逐總統大位時，這位「李登輝傳人」即向媒體透露，蔡英文當選後將找他擔任國安會副秘書長，但後來卻沒有成真；如今，他從黨內初選，到放眼賴清德很可能挑戰的2024年總統大位，儼然是重要的對日國安幕僚了。

不過，對於「李登輝傳人」，以及襄助賴清德對日謀臣的說法，王燕軍受訪時態度很是謙遜，強調他從李登輝後事處理完後，對外界有關他的臆測沒什麼意見，這段時間他都在專心讀書，鮮少與外界接觸。

另外，在賴清德宴請森喜朗的晚宴上，送出李登輝專屬贈禮的瓷盤，引起外界好奇一事。王燕軍則強調，那是外交部準備的禮品，而他是受外交部禮貌性邀請而一同出席晚宴。不過，外交部也向記者表示，該禮品非外交部所準備。

▲故總統李登輝與其辦公室主任王燕軍。（資料照／記者林敬旻攝）

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