菅義偉上任後首次出訪！偕妻搭專機赴越南與印尼　強化印太合作

▲菅義偉搭機赴越南與印尼。（圖／日本首相官邸）



記者王佩翊／編譯

日本首相菅義偉為了迎接就任後的首次外國出訪行程，18日下午與夫人菅真理子於羽田機場搭乘專機共同前往越南，而越南行程結束後，一行人也將直接飛往印尼。菅義偉此次也將先後與越南總理阮春福、印尼總統佐科威會面，針對日本與兩國及東協的信賴關係進行探討。

根據《日本放送協會》報導，首相菅義偉自18日起將展開為期4天的出訪行程，期間將率先前往越南，與越南總理阮春福會面，隨後再搭機赴印尼，與印尼總統佐科威見面。菅義偉18日下午2時半與第一夫人真理子一同搭乘專機自羽田機場出發，他在上機前也向記者團展現了開拓印度太平洋自由的決心。他表示，「我會盡力向國內外展示出，日本想要替印太地區貢獻和平與繁榮的決心。」

此次出訪是菅義偉接任首相後的首次外訪行程，事實上，前日本首相安倍晉三2012年二度執政時的首度出訪行程也是選定越南與印尼。據悉，菅義偉此次除了與阮春福、佐科威會面外，還會進行以東協相關政策為主題的演講。

菅義偉說，「針對日本與越南、印尼或是東協各國的關係發展，我會與兩位領導人深度商談，並建立信賴關係。而東協也是日本在推動印度太平洋地區自由開放時極為重要的夥伴，因此我會盡力展示日本對於促進印太地區和平與繁榮想要貢獻的決心。」

由於這是新冠肺炎疫情爆發後，日本首相首度進行外訪行程，因此當局也盡量減少隨行工作人員的人數，並徹底實施所有防疫檢測，以防感染事件發生。

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