快訊／東京驚傳道路崩塌！炸出「無底洞天坑」硬生截斷整條巷子

１８日午後、東京・調布市の住宅街で道路が陥没しているのが見つかりました。今のところ、ケガ人はいないということです。現場では規制線がはられ、付近の立ち入りを制限しています。https://t.co/CHh6MRN7EM#調布市#陥没#道路陥没 pic.twitter.com/CnwhxszLw8— 日テレNEWS / 日本テレビのニュース・速報 (@news24ntv) October 18, 2020
記者王佩翊／編譯
日本東京調布市一條位於住宅區的道路稍早傳出路面坍塌意外，目前警方已拉起封鎖線，在現場進行管制。從日媒所拍攝的空拍畫面中可以看到，坍方區塊的長度佔了整條巷子寬度的四分之三，幾乎要將該路段硬生截斷。據悉，坍方深度達到5公尺，所幸事發當時並未有人經過，因此沒有出現傷亡。
【ニュース速報】— テレ朝news (@tv_asahi_news) October 18, 2020
東京・調布市の住宅街で道路が陥没
現場は京王線つつじヶ丘駅から直線距離でおよそ400メートルの場所で、陥没が発生した時刻やけが人がいるかどうかなど、詳しいことは分かっていません。安全を確保するため、警察が現場周辺を規制しています。#テレ朝news pic.twitter.com/kpx1L9rn1h
根據ABEMA TIMES報導，這條位於東京都調布市某住宅區的路段18日稍早發生道路坍塌意外，從空拍畫面中可以看到，該路段瞬間被炸出一個「無底洞天坑」，畫面十分驚人。而警方獲報後也隨即趕往現場拉起封鎖線控管交通，以確保安全。據悉，目前尚無法確定意外發生的具體原因與確切時間，相關人員仍在進行調查。
不過消息傳出後，也引起網友熱議。有網友列舉近期日本發生的意外，包含道路坍塌、橫濱異臭、地震等，不知是否是「天有異象」的前兆。事實上，由於事發地點不遠之處正在進行外環道的大規模地下工程，因此也有人懷疑坍塌事故與此有關，不過一切仍需等待相關單位調查後才能得知。
近くで道路が陥没。外環道工事の影響？我が家の近所を掘削していたときも振動がやばくて、苦情の電話も入れたりしましたが、まさか本当にこんな事故が起きるとは pic.twitter.com/yQrzFZRRNF— pi656pi (@pi656pi) October 18, 2020
【市道に深さ5mの穴 東京・調布】https://t.co/Qqitk3FpQ2— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) October 18, 2020
東京都調布市東つつじヶ丘2丁目の市道で18日、道路が陥没した。近くで東日本高速道路（NEXCO東日本）が地下工事をしており、同社が近隣に住む7世帯ほどに避難を呼びかけているという。