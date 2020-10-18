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快訊／東京驚傳道路崩塌！炸出「無底洞天坑」硬生截斷整條巷子

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記者王佩翊／編譯

日本東京調布市一條位於住宅區的道路稍早傳出路面坍塌意外，目前警方已拉起封鎖線，在現場進行管制。從日媒所拍攝的空拍畫面中可以看到，坍方區塊的長度佔了整條巷子寬度的四分之三，幾乎要將該路段硬生截斷。據悉，坍方深度達到5公尺，所幸事發當時並未有人經過，因此沒有出現傷亡。

根據ABEMA TIMES報導，這條位於東京都調布市某住宅區的路段18日稍早發生道路坍塌意外，從空拍畫面中可以看到，該路段瞬間被炸出一個「無底洞天坑」，畫面十分驚人。而警方獲報後也隨即趕往現場拉起封鎖線控管交通，以確保安全。據悉，目前尚無法確定意外發生的具體原因與確切時間，相關人員仍在進行調查。

不過消息傳出後，也引起網友熱議。有網友列舉近期日本發生的意外，包含道路坍塌、橫濱異臭、地震等，不知是否是「天有異象」的前兆。事實上，由於事發地點不遠之處正在進行外環道的大規模地下工程，因此也有人懷疑坍塌事故與此有關，不過一切仍需等待相關單位調查後才能得知。

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