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土石流「直衝軍營像爆炸」活埋22人！　越南軍隊承平期最慘事件

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▲▼ 越南第4軍區一處軍營18日凌晨發生大規模土石流，至少有22名軍人慘遭活埋。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 越南政府證實，至少有22名軍人遭活埋。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

越南中部10月初以來的連日強降雨，帶來多場洪水及土石流災害，迄今奪走70多條人命。政府18日發出最新聲明，位在廣治省的第4軍區一處部隊軍營發生大規模土石流，至少有22名軍人慘遭活埋，現已找到3具遺體，更有人形容，土石崩塌瞬間感覺就像炸彈爆炸。外媒形容，這可能是越南軍方多年來在承平時期損失最為慘重的事件。

綜合越南快訊、路透報導，第4軍區一處軍營18日凌晨1時許發生土石流事件，至少有22名軍人遭到活埋，且後續接連爆發4至5次土石崩塌，加上天氣條件惡劣、暴雨持續不斷，搜救行動遭到阻礙，已知當時現場有5人及時逃生，尋獲3名失蹤者遺體。

軍營人員坦言，「當時就像是炸彈爆炸一樣，感覺整座山都要塌了。」事發後，當局已於凌晨2時出動大型機具至現場清理道路，救援指揮中心現在也已經成立，但政府也表示，軍方從未在自然災害事件當中失去這麼多名人員，包括2名將軍及高階官員。

廣治省河川水位現已升至20多年來的最高水位，但大雨現階段尚未停歇，料未來數日還會降下暴雨，中部部分地區降雨量可能達到600毫米。此前，鄰近的承天順化省（Thua Thien Hue）才發生一起土石流事件，在13名罹難者當中，大多數為士兵。

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