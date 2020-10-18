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英國準備好無協議脫歐！部長曝「2選1」抉擇關鍵　商品價格恐大漲

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▲▼ 英國,英國國旗,脫歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國企業敦促政府與歐盟在貿易協議取得妥協，但戈夫坦言，就現階段情況而言，「（與歐盟的自由貿易協議）不可能發生。」（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦18日綜合外電報導

負責處理脫歐事宜的英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）今天表示，英國對無協議脫歐「準備愈來愈充分」。

戈夫在英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）投書版表示：「這不是我想要的終點。」

「但如果是在讓我們永遠綁手綁腳，或可以自己決定未來這兩種安排中抉擇，那就完全沒有選擇的餘地了。我們對於依照澳洲式條件離開的這個結果，準備愈來愈充分。」

英國首相強生（Boris Johnson）16日表示，英國應該準備好依照類似澳洲和歐洲聯盟（EU）的模式達成協議，也就是「以全球自由貿易的單純原則為基礎」。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

所謂的「澳洲模式」意指英國將依照世界貿易組織（WTO）的條款進行貿易，作為像澳洲一樣與歐盟沒有貿易協議的國家，關稅必須依照世貿法規制定，而這可能造成商品價格大幅上揚。

批評強生的人表示，澳洲式協議等於英國和最大的出口市場歐盟完全沒有協議。和英國與歐盟的貿易相比，澳洲與歐盟的貿易相形見絀。

戈夫先前表示，英國政府雖然希望和布魯塞爾達成協議，但也不想「被要脅」。

戈夫在「星期日泰晤士報」撰文寫道：「歐盟的態度、政策以及政治都要有重大改變，才能讓事情回歸正軌。」

戈夫說：「就目前情況而言，（與歐盟的自由貿易協議）不可能發生，歐盟在上週高峰會的決定，等於宣告那些貿易談判的結束。」

▼ 英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）。（圖／路透）

▲▼ 英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）。（圖／路透）

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