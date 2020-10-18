全美「女性大遊行」10萬人↑反川普、大法官提名　籲：為女兒投票

▲全美各地18日發起「女性大遊行」，圖為華盛頓特區的示威情況。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國華盛頓特區等主要城市18日發起「女性大遊行」（Women's March），超過10萬名女性走上街頭，反對總統川普與其各項政策，尤其是最近倉促提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）為大法官人選的決定，並且呼籲大家11月3日站出來投票。

綜合CNN、《衛報》與《路透社》報導，在華盛頓特區，抗議女性頭戴粉紅色針織「貓帽」（Pussyhat）與黑色口罩，穿過市中心往最高法院走去。她們致敬前大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg），手中高舉的標語寫著，「為你們女兒的未投票」、「像個女孩一樣奮鬥」、「你可以說我們很討厭，因為你害怕女強人的能力」。

▲「女性大遊行」反對川普與其政策，呼籲女性同胞投票。（圖／路透）



川普2017年1月就職隔日起，「女性大遊行」定期發起大規模示威。執行主任卡莫娜（Rachel O'Leary Carmona）於18日表示，「他（川普）的任期以女性的遊行作為開始，如今也將以女性的投票作為結束」。生殖權利倡議組織Ultraviolet負責人斯波（Sonja Spoo）說，大家11月3日將用選票把川普趕下台，「川普無法選擇是否繼續掌權，那不是他的力量，而是我們的力量」。

49歲的示威者蘇莉文（Prudence Sullivan）來自伊利諾州，妹妹帕吉特（Kelli Padgett）也從佛羅里達州遠道而來，就為了參加這一場「令人充滿能量」的活動，「我們在疫情期間失去了一些東西，在種族議題上與家人發生衝突，黑人的命也是命」。如果川普連任，她與從事資訊技術業的丈夫考慮移居海外。

▲紐約、丹佛、舊金山等主要城市都有遊行響應。圖為紐約（上圖）與費城（下圖）的遊行情況。（圖／路透）



另一名抗議人士摩爾（Barbara Moore）表示，「我希望我的國家回到原樣」。來自費城的埃格特（Karen Ehrgott）反對川普提名大法官，「這真的是一團亂，我非常、非常擔心我們的民主。我以為它（民主）正在茁壯，什麼也不會發生，但它顯然比我們想像的還要脆弱許多」。

除了華盛頓特區以外，紐約、舊金山、芝加哥、丹佛（Denver）等大約430個地點都舉辦集會響應，預計超過10萬人參加。紐約州伊薩卡（Ithaca）康乃爾大學校區內也不例外，示威者聚集在金斯伯格就讀大學時居住的宿舍外，表達訴求。

前大法官金斯伯格9月18日去世後，職位空缺引發政壇爭端。如果美國大選結果有爭議，將由最高法院定奪，而目前保守派與自由派大法官的人數為5比3，若巴瑞特被任命就會成為6比3，屆時保守派將占絕對多數，也導致意識形態失衡。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與其陣營都批評此舉違背民意，應該等到下屆總統上任以後再進行任命。

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