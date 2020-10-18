駕駛打瞌睡煞車不及！他目睹「列車過站80m」...被丟包月台超傻眼





▲這名乘客一個人被留在月台上。（圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本大分縣17日上午發生一起因駕駛打瞌睡造成電車過站不停的意外，然而等到駕駛驚醒並急忙煞車後，列車早已過站80公尺，且因技術問題已經無法倒回站內，導致1名乘客被丟包在月台上，無法搭車。據悉，事發當時列車上共載有30名乘客，所幸並未因駕駛打瞌睡而發生其他意外。

根據《讀賣新聞》報導，JR九州的這名30多歲男性駕駛17日上午6時15分駕駛著JR日豐線列車，行經大分縣宇佐市豐前善光寺站時，竟沒有停下來就直接開走，留下1名站在月台候車的旅客傻傻地在原地等待。而這輛列車直到駛離車站80公尺後才停下，不過早已無法倒退。

根據JR九州大分支社表示，這輛列車原本從中津出發，要開往大分，是一輛四節列車。根據駕駛本人說法，事發時因為太想睡覺，才會不小心錯過踩煞車的時機。所幸當時並未因駕駛的恍神發生事故，車上的30名乘客也剛好沒有要在此站下車。

不過另一名原定要在此站上車的乘客就沒有這麼幸運了，事發當時該名乘客原本正在月台上候車，怎知正以為列車要進站時，電車卻直接開走，讓他超傻眼，而且因為該班列車已經無法倒退回站，導致他只能尋求其他方法離開。

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