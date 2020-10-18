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聞到血腥味！他醒來轉頭一看崩潰...3歲女兒血肉模糊慘死

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實習記者陳妙津／綜合報導

泰國一名男子日前與妻女同床入睡後，半夜因聞到奇異血腥味而醒來，迷迷糊糊間竟看到43歲妻子持刀準備輕生，嚇得他立即奪刀，但轉頭卻驚見3歲女兒脖子上有著一道長長刀傷，倒臥血泊中氣絕身亡。

據泰媒「sanook」報導，9月14日，泰國警方接獲報案，指稱素叻他尼府某處發生兇殺案，趕往現場才知道報案人是屋主，而死者則是屋主的3歲女兒。屋主表示，他與妻子共育有3名孩子，最大的男孩去年搬到外地居住，因此家中只有4個人，沒想到自己半夜因聞到血腥味而迷糊醒來，這才撞見妻子殺了女兒後，準備持刀輕生。

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子半夜起床發現3歲女兒早已倒臥血泊慘死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

屋主表示，一家人平時生活正常，也沒有感情糾紛， 但在白天時，妻子就出現情緒不穩的跡象，總是懷疑有人要殺害自己與女兒，因此沒有送孩子去上學，也拒絕睡覺，以前從未出現過這種狀況，安撫一陣後仍像往常一樣同睡，沒想到半夜竟發生慘案。

目前警方將夫妻倆逮捕至警局，準備接受進一步調查，3歲女童的屍體則要經屍檢後才能確認詳細死亡原因。

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