美少女失蹤35年懸案偵破！兇嫌俘虜槍殺少女...還2度參選州長

▲1984年失蹤的喬勒。（圖／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

美國1984年底曾發生一起少女失蹤案，家人在35年後也就是去年才找到少女喬勒（Jonelle Matthews）的遺骸，而警方在上週終於逮捕犯下此案的兇嫌史提芬（Steven Pankey）。不過可怕的是，史提芬竟然從2014年起，就兩度參與愛達荷州州長的競選，更曾在2018年參加工和黨黨內初選。

▲犯下此案的兇手Steven Pankey。（圖／美聯社）



綜合外媒報導，今年69歲的史提芬在1984年12月20日從喬勒家擄走她後，就直接朝她的頭部開槍，喬勒也當場死亡。而喬勒的家人遲遲沒有等到女兒歸來的消息，連遺骸都是過了35年後才尋獲。2019年7月時，愛達荷州格里利巿（Greeley）一名工人在距離喬勒家約3公里的一處水管維修工地，發現了喬勒的遺骸，送往鑑識後也認定為是「頭部中槍」而死。

報導指出，史提芬始終堅稱不認識喬勒和她的家人，更在2013年向警方發出「不在場聲明」，表示1984年的12月21日時正是自己家庭旅遊的第二天。不過警方詢問了史提芬的前妻安潔拉（Angela Hicks），安潔拉卻透露，1984年的家庭旅行是12月22日才出發，且原本沒有出遊的計劃，在結束旅遊回家的時候，史提芬還反常的聽起收音機，更強迫她念出報紙上有關喬勒失蹤的新聞。

▲喬勒的家人直到去年為止都持續在找她。（圖／美聯社）



檢察官麥可（Michael Rourke）表示，直到2018年中，他們才又開始將調查重點放在史提芬身上，重新檢閱確認了當年的證據和訊問影片。根據起訴書內容指出，多年來史提芬不斷向警方提供有關該案的線索，但每次給的線索和說法前後都對不上，他曾多次向法院要求要以「提供消息」來換取「司法豁免權」，更在網路上多次搜尋喬勒失蹤的相關新聞，但在去年被傳喚時又有刪除搜尋紀錄的痕跡；且史提芬在喬勒失蹤那年持有槍械。

▲喬勒失蹤案在當年引起騷動。（圖／美聯社）



報導也透露，史提芬還曾2度參選愛達荷州州長，2014年時以「憲法黨」（Constitution Party）候選人的身分參選，2018年時則是參與共和黨黨內的初選。警方最後也以計劃謀殺（murder after deliberation）、重罪謀殺（felony murder）、暴力罪和二級綁架罪等罪名起訴史提芬。不過檢方坦言，他們至今仍未取得當年史提芬犯案的DNA。

史提芬的律師安東尼（Anthony Viorst）則表示，警方在案件過了36年後才起訴史提芬，很顯然是沒有拿到關鍵證據。