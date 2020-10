北韓棄核！他指「明年東京奧運」是談判最佳時機：前提是川普勝選

▲青瓦台派徐薰訪美,會晤白宮國安顧問奧布萊恩。(圖/翻攝自美國國家安全會議推特)

記者羅翊宬/編譯

目前北韓(朝鮮)與南韓、美國的關係皆陷入膠著,當局提出「自力更生」,欲不倚靠外部勢力來達成經濟發展。美國白宮國家安全顧問奧布萊恩(Robert Charles O'Brien)當地時間16日在智庫「亞斯本研究所」(Aspen Institute)所主辦的國安網路論壇上指出,下一個能改善兩韓、美朝關係的最佳時機,在於明年的東京奧運。

根據《韓聯社》,隨著北韓於10日凌晨閱兵儀式上公開新型戰略武器,加上最高領導人金正恩在談話中表示,研發核武是為了自保、防禦來自國外的核武威脅,美國對北韓的政策、北韓去核化愈加陷入無解狀態,布萊恩對此表示,「我希望明年東京奧運能如期舉辦,因為北韓人民似乎對參加奧運很感興趣,且奧運賽期前後,與北韓去核化相關的核心人物有機會坐在一起集思廣益。」

不過他也認為,北韓一直以來是難以預測、難以在協商達成共識的對象,「就如大家所知,這是一項艱難的問題。」

▲北韓當時派金與正訪南韓,與文在寅夫婦觀看2018平昌冬奧。(圖/達志影像/美聯社)

南韓先前派出青瓦台國家安保室長徐薰(서훈)前往美國華府,會晤奧布萊恩與國務卿彭佩奧。奧布萊恩在與徐薰談話時,舉2018年平昌冬季奧運前為例,當時南北韓關係冷淡,美朝關係甚至一度面臨開戰前的緊張氣氛,然而此時北韓卻派出金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正訪韓,與文在寅、金正淑夫婦觀賽,同年6月,美國與北韓首度在新加坡舉行元首峰會。

奧布萊恩強調,從2018年6月第一場川金會後,北韓就未曾再進行核武試演、長程導彈試射。

奧布萊恩在論壇上表示,期盼在美國總統大選後,北韓人能夠知道他們毫無其他選擇餘地,進而使得美國取得能達成協商的籌碼與機會,「不過這得是川普勝選、連任下屆總統,與北韓的談判才有可能發生。」

“Great to see my friend and colleague ROK National Security Office Director Suh Hoon at the White House today. Our ironclad alliance is stronger than ever, and continues to grow to meet all regional and global challenges.”—NSA Robert C. O’Brien pic.twitter.com/XFMx2M2QXY