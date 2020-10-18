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北韓棄核！他指「明年東京奧運」是談判最佳時機：前提是川普勝選

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▲▼青瓦台派徐薰訪美，會晤白宮國安顧問奧布萊恩。（圖／翻攝自美國國家安全會議推特）

▲青瓦台派徐薰訪美，會晤白宮國安顧問奧布萊恩。（圖／翻攝自美國國家安全會議推特）

記者羅翊宬／編譯

目前北韓（朝鮮）與南韓、美國的關係皆陷入膠著，當局提出「自力更生」，欲不倚靠外部勢力來達成經濟發展。美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert Charles O'Brien）當地時間16日在智庫「亞斯本研究所」（Aspen Institute）所主辦的國安網路論壇上指出，下一個能改善兩韓、美朝關係的最佳時機，在於明年的東京奧運。

根據《韓聯社》，隨著北韓於10日凌晨閱兵儀式上公開新型戰略武器，加上最高領導人金正恩在談話中表示，研發核武是為了自保、防禦來自國外的核武威脅，美國對北韓的政策、北韓去核化愈加陷入無解狀態，布萊恩對此表示，「我希望明年東京奧運能如期舉辦，因為北韓人民似乎對參加奧運很感興趣，且奧運賽期前後，與北韓去核化相關的核心人物有機會坐在一起集思廣益。」

不過他也認為，北韓一直以來是難以預測、難以在協商達成共識的對象，「就如大家所知，這是一項艱難的問題。」

▲▼北韓當時派金與正訪南韓，與文在寅夫婦觀看2018平昌冬奧。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓當時派金與正訪南韓，與文在寅夫婦觀看2018平昌冬奧。（圖／達志影像／美聯社）

南韓先前派出青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）前往美國華府，會晤奧布萊恩與國務卿彭佩奧。奧布萊恩在與徐薰談話時，舉2018年平昌冬季奧運前為例，當時南北韓關係冷淡，美朝關係甚至一度面臨開戰前的緊張氣氛，然而此時北韓卻派出金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正訪韓，與文在寅、金正淑夫婦觀賽，同年6月，美國與北韓首度在新加坡舉行元首峰會。

奧布萊恩強調，從2018年6月第一場川金會後，北韓就未曾再進行核武試演、長程導彈試射。

奧布萊恩在論壇上表示，期盼在美國總統大選後，北韓人能夠知道他們毫無其他選擇餘地，進而使得美國取得能達成協商的籌碼與機會，「不過這得是川普勝選、連任下屆總統，與北韓的談判才有可能發生。」

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