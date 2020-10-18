韓劇《秘密森林》翻版！公共機關涉基金詐騙...文在寅震怒令徹查

▲南韓檢察總長尹錫悅下令首爾南部地檢徹查，有3名檢察官與律師涉案。（資料照／達志影像）

文／中央社首爾16日綜合外電報導

韓國基金管理公司LIME及OPTIMUS資產運用公司涉嫌基金詐騙，多個公共機關也參與投資，總統文在寅今天指示韓國放送通信傳播振興院等相關部門，徹查這類報導相關事項。

韓聯社報導，青瓦台發言人康珉碩轉述，文在寅今天在青瓦台內部會議要求透過檢方調查及其他方式，徹底清查公共機關對該基金投資的來龍去脈。

除傳播振興院外，韓國農漁村公社、韓國馬事會（賽馬管理會）、韓國電力公社等公共機關都有投資OPTIMUS的基金。康珉碩說明，這次調查並非針對投資是否造成損失，而是過程是否適切、是否出現疏失。

韓國檢方今天也對傳播振興院等涉案機構進行扣押調查。根據檢方取得證詞，OPTIMUS公司代表先前為爭取傳播振興院投資，曾向相關負責人提供財物，當時收受財物的負責人為現任傳播振興院京仁（指首爾及仁川地區）本部本部長。

傳播振興院在2017年6月至2018年3月間，對OPTIMUS投資1060多億韓元（約新台幣27億元），但因違反規定的事跡敗露而撤銷投資。

青瓦台高層官員表示，第一階段調查工作將由相關公共機關所屬政府部門進行。對於是否也將就曾對OPTIMUS投資5億韓元的行政安全部長陳永進行調查，該名官員表示目前尚未收到這項指示。

LIME及OPTIMUS先前打著投資公共機關債券的幌子，以保證每年3%收益的條件吸引投資人，但私下卻將資金用於高風險的的私募公司債或自行成立的空頭公司。

根據相關證詞，韓國媒體先前爆料，檢方要求青瓦台提供監視器畫面，確認前青瓦台政務首席秘書姜琪正是否曾與涉及LIME案的Star Mobility代表李強世（譯音）見面。

此外，媒體報導，前青瓦台政務首席秘書室高級行政官李某為OPTIMUS案核心人物，於青瓦台任職時是否持有OPTIMUS股份，也成為外界關注焦點。

對於青瓦台高層官員可能涉案，青瓦台先前表示，根據相關規定，青瓦台不得對外公開出入紀錄，但文在寅14日指示全力配合檢方調查。

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