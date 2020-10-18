師call學生家長「驚覺祖母講話怪怪」　機警通報…救回她一命！

▲美國密西根州一名小學老師講電話時，發現學生的祖母說話怪異，及時通報，拯救對方一命。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根州發生一起暖心救援事件。埃奇伍德小學（Edgewood Elementary School）的老師茱莉亞（Julia Koch）正在替1年級的班級視訊上課，其中1名學生卻反應發生硬體技術問題。她打電話到孩子家中詢問狀況，卻發現接電話的學生祖母說話聲音非常奇怪，趕緊通報校長與醫療單位，及時拯救一命。

CNN等外媒報導，茱莉亞9月22日撥打電話，協助排解學校平板無法充電的狀況，卻發現學生祖母辛西亞（Cynthia Phillips）不太對勁，「她說出的話語如此混亂，以至於我無法理解她試圖表達什麼」。茱莉亞非常擔心，立刻通知校長查理（Charlie Lovelady）。

校長查理接獲通報後，先派一名學校職員撥打911，接著親自打電話給辛西亞，立刻驚覺這可能是中風的跡象，「我問她『還好嗎』，她說話結結巴巴，而且情況越來越糟」。他表示，由於父親就是因中風去世，所以他非常了解相關症狀，「我告訴她要堅持住，我會立刻找人幫忙」。

▲多虧校方協助通報，辛西亞才得以及時就醫。（示意圖／免費圖庫pixabay）

校方職員得知情況以後，也開車到學童家中，關切狀況。與此同時，救護車緊急出動，及時把辛西亞送往醫院。馬斯基根海茨（Muskegon Heights）消防局長迪恩（Chris Dean）認為，茱莉亞的行動「挽救了這名女士（辛西亞）的性命，至少改善她日後的生活品質」。

辛西亞目前仍在住院治療，但已經在緩慢康復中。她12日受訪時忍不住落淚，「如果不是老師如此迅速地提供幫助，我可能已經死了……感謝上帝，我沒有死在孩子面前」。

▲茱莉亞注意到學生的祖母說話不對勁，及時通報，拯救性命。



這起事件在當地傳開後，機警的老師被譽為英雄。茱莉亞表示，「如果一個人不關心學生與學生家庭，就無法真正成為一名好老師」。她坦言，如今才明白，成為一名關心他人的社會成員，是如此重要的一件事。

校長查理對於職員團結一致的救援行動感到驚訝，「我們擁有一群美好的人，毫不猶豫打電話尋求協助，跳上車關心他們」。他對此表示無比自豪。

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