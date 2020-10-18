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2歲女「出賣辣媽裸照」上傳Snapchat　同事回傳：感謝！下場超尷尬

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▲▼2歲女把老媽裸照寄出！一封訊息CC全部人　同事也收到。（圖／翻攝自臉書「Emily Schmitt」）

▲絲密特不注意讓女兒拍了自己的裸照，還上傳Snapchat。（圖／翻攝自臉書「Emily Schmitt」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國俄亥俄州一名30歲的母親，日前裸著身子在家中吹頭髮，並把自己的手機交給2歲的女兒玩，結果沒想到在換裝時接到同事傳來訊息，「謝謝妳的裸照」，她立刻機覺不對勁。後來她發現原來女兒偷拍了她的裸照，還傳給15名聯絡人，包括她的大學男同學、前同事等，讓她尷尬到恨不得立馬消失。

根據英國《鏡報》報導，絲密特（Emily Schmitt）11日光裸著身子在房內吹頭髮，沒想到她的女兒卡森（Carsyn）不小心打開了手機鏡頭，意外拍下了她的裸體，再誤打誤撞找到社群軟體Snapchat內的聯絡人，按下發送鍵。

▲▼2歲女把老媽裸照寄出！一封訊息CC全部人　同事也收到。（圖／翻攝自臉書「Emily Schmitt」）

▲絲密特裸照被女兒上傳，還得自己道歉。（圖／翻攝自臉書「Emily Schmitt」）

絲密特表示自己在換裝上妝時，收到同為房產經紀人的女同事艾許莉（Ashley）傳來的訊息，「謝謝妳的裸照。」不明所以的她回傳「什麼？」但她當下就立刻想到慘了，可能是女兒把自己給出賣了，後來對方在電話裡的反應證實了她的猜測，「我不知道該怎麼解釋，我原本不打算說什麼，因為，嗯，這沒關係。但我猜今早妳其中一個孩子可能拿了妳的手機。」

絲密特翻開紀錄，發現女兒將她的裸照大方贈送給15個人，對象有她以前的大學同學、工作上的熟人、前客戶，更慘的是還有現在這份工作的好幾個同事。她形容自己尷尬至極，甚至感覺像死了一分鐘才又回到人世，而重回人間的原因是，讓她可以把這則故事公開，讓大家笑笑。

▲▼2歲女把老媽裸照寄出！一封訊息CC全部人　同事也收到。（圖／翻攝自臉書「Emily Schmitt」）

▲絲密特與丈夫德瑞克感情好。（圖／翻攝自臉書「Emily Schmitt」）

主動在Snapchat發出道歉文後，15人中有不少人回傳訊息給絲密特，表示的確收到她的裸照，或是收到天花板和嬰兒腳丫的照片。她工作的房地產經紀公司老闆就是自己的父母親，所以當她走進公司時，父親竟然打趣地說「哦看，本公司的A片女星來了。」

絲密特也把這件事情告訴丈夫德瑞克（Derek），他的反應是大笑好一會，才說「只有卡森才會幹這種事」，「我好難過卡森沒有也給我傳一張」。駭人的人生危機在眾人的諒解與自制下成為一則軼聞趣事，她說沒有人用螢幕截圖或錄下來，而且是Snapchat，所以照片現在也消失了，而公開分享故事後，她才發現自己並不孤單，因為還有人裸體被家裡的小寶貝在臉書上直播。

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