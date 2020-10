1張諷刺漫畫惹殺機！法18歲恐怖分子「當街斬首」教師　學生誤幫忙

▲眾人紛紛前往「Collège du Bois d’Aulne」中學外獻花致意。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

法國47歲歷史老師帕蒂(Samuel Paty)因在課堂上拿出穆罕默德諷刺漫畫,因而被18歲犯嫌埋伏斬首,警方稍後在駁火中擊斃該名恐怖分子,現已展開調查。承辦的反恐檢察官表示,該名青少年在犯案前曾請人指認帕蒂。

路透社報導,反恐檢察官黎卡德(Jean-Francois Ricard)於當地時間17日指出,恐怖分子在巴黎郊區的「Collège du Bois d’Aulne」中學外埋伏帕蒂,行兇前曾經向學生詢問帕蒂的長相。據了解,現場目擊者回憶案發過後,犯嫌在被警方包圍擊斃前還高喊「真主至大」(الله أكبر)。

黎卡德表示,在帕蒂的遺體旁邊尋獲一支手機,螢幕畫面停留在一則推特貼文上,內容是帳號擁有者聲稱自己殺害了帕蒂,之後證實手機確實屬於該名恐怖分子。她向媒體透露部分推文內容,提到「以至高無上最慈悲的阿拉之名」(In the name of Allah the most gracious, the most merciful),以及點名法國總統馬克宏(Emmanuel Macron),「異教徒的領袖,我已經處決了你眾多地獄獵犬的其中之一,他竟敢貶低穆罕默德。」





▲法國總統當天即到案發現場視察並發表談話。(圖/達志影像/美聯社)

帕蒂於本月初引用先前引發爭議的《查理周刊》諷刺漫畫,內容與穆斯林信仰的穆罕默德有關,他要求學生以漫畫內容提出正反意見進行辯論,並建議如果有穆斯林信仰的學生覺得受到冒犯,可以自行離開辯論現場。

消息私下傳開後,帕蒂在校外的聖奧里諾大街(Conflans-Sainte-Honorine)遭恐怖分子攻擊,行刑式割喉再徹底斬首。整起事件再度引發法國社會關注與緊張,並引來國際間的關注。馬克宏當晚率領官員前往現場市場,並承諾不會讓恐怖分子得逞,「我們將會採取行動。」

據警方指出,犯嫌生於高加索車臣(Chechen),後搬至法國伊夫林省(Yvelines)居住,目前尚待調查此案是否為個人行動或是經組織規劃指派,警方已逮捕9名相關嫌疑人,正進一步調查中。