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1張諷刺漫畫惹殺機！法18歲恐怖分子「當街斬首」教師　學生誤幫忙

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▲▼眾人紛紛前往「Collège du Bois d’Aulne」中學外獻花致意。（圖／路透）

▲眾人紛紛前往「Collège du Bois d’Aulne」中學外獻花致意。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國47歲歷史老師帕蒂（Samuel Paty）因在課堂上拿出穆罕默德諷刺漫畫，因而被18歲犯嫌埋伏斬首，警方稍後在駁火中擊斃該名恐怖分子，現已展開調查。承辦的反恐檢察官表示，該名青少年在犯案前曾請人指認帕蒂。

路透社報導，反恐檢察官黎卡德（Jean-Francois Ricard）於當地時間17日指出，恐怖分子在巴黎郊區的「Collège du Bois d’Aulne」中學外埋伏帕蒂，行兇前曾經向學生詢問帕蒂的長相。據了解，現場目擊者回憶案發過後，犯嫌在被警方包圍擊斃前還高喊「真主至大」（الله أكبر）。

黎卡德表示，在帕蒂的遺體旁邊尋獲一支手機，螢幕畫面停留在一則推特貼文上，內容是帳號擁有者聲稱自己殺害了帕蒂，之後證實手機確實屬於該名恐怖分子。她向媒體透露部分推文內容，提到「以至高無上最慈悲的阿拉之名」（In the name of Allah the most gracious, the most merciful），以及點名法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），「異教徒的領袖，我已經處決了你眾多地獄獵犬的其中之一，他竟敢貶低穆罕默德。」

▲▼法國17日發生恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國總統當天即到案發現場視察並發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

帕蒂於本月初引用先前引發爭議的《查理周刊》諷刺漫畫，內容與穆斯林信仰的穆罕默德有關，他要求學生以漫畫內容提出正反意見進行辯論，並建議如果有穆斯林信仰的學生覺得受到冒犯，可以自行離開辯論現場。

消息私下傳開後，帕蒂在校外的聖奧里諾大街（Conflans-Sainte-Honorine）遭恐怖分子攻擊，行刑式割喉再徹底斬首。整起事件再度引發法國社會關注與緊張，並引來國際間的關注。馬克宏當晚率領官員前往現場市場，並承諾不會讓恐怖分子得逞，「我們將會採取行動。」

據警方指出，犯嫌生於高加索車臣（Chechen），後搬至法國伊夫林省（Yvelines）居住，目前尚待調查此案是否為個人行動或是經組織規劃指派，警方已逮捕9名相關嫌疑人，正進一步調查中。

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