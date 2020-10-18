美破800萬例！印度疫情狂飆逼「全球第一」　奧地利比利時外長染疫

▲印度染疫人數直逼美國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間18日上午4點30分，全球累計3951萬1049例確診、110萬6871人死亡，美國突破800萬例確診，第二大染疫國印度與美國的距離也已經縮小至60萬例，南美、歐洲疫情持續竄升，東南亞則以印尼為最大染疫國。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國來到809萬241人染疫、21萬9047人死亡；印度則是743萬2680例、11萬2998死；巴西520萬300例、15萬3214死。前3大染疫國確診數加總逾2072萬例，佔據全球總數52.4％；3國死亡病例數加總超過48萬5000例，佔全球總數43.8％。

歐洲與俄羅斯方面，俄國累計137萬6020例、2萬3857死；西班牙與法國即將突破百萬例確診，前者累計93萬6560例、3萬3775死，後者累計87萬6342例、3萬3325死；英國累計70萬8297例、4萬3669死。此外，歐洲各地疫情增溫，奧地利與比利時外交部長也都傳出染疫。

南美洲方面，阿根廷位居全球第5，累計96萬5609例、2萬5723死；哥倫比亞累計94萬5354例、2萬8616死；祕魯累計86萬2417例、3萬3648死；墨西哥累計84萬1661例、8萬5704死。

東南亞疫情也未停歇，印尼17日單日通報4301例確診、84起死亡，累計35萬7762例、1萬2431死，為該區域疫情最嚴重國家。菲律賓衛生部同日通報，新增2673例確診、73死，累計35萬4338例確診、6603人病故。