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新住民選讀社工系　翁章梁鼓勵畢業後投入社會服務行列

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▲▼ 翁縣長為唯一就讀社工系的新住民翠芳加油 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁為唯一就讀社工系的新住民翠芳加油 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

印尼嫁來臺灣的新住民翠芳，從一開始的語言、文化障礙到就讀識字班、唸大學，未來還準備投入社會工作，她是一顆經過淬鍊、蓄勢待發的社會工作種子，也是嘉義縣唯一一位就讀社工系的新住民，縣長翁章梁17日特別到她家加油打氣，還致贈一件印有「social workers Power」字樣T Shirt，期許她未來也能成為社會工作者，一起成為支撐嘉義的「新力量」

翠芳對臺灣的第一個想像，就是一個可以「賺很多錢的地方」，從小就很想來臺灣工作，直到2000年結識臺灣的先生後，跟著老公嫁來臺灣，「看看台灣長什麼樣子」。

如同一般新住民來到臺灣，初期對於一切感到相當的陌生，因環境、語言、文化背景不同，又沒親友在身旁，剛來臺灣時感到非常孤單。但她沒有被打敗，反而積極想著，「一定要擺脫這樣的情緒」，一方面努力看台語鄉土連續劇、台語新聞，勤練語文，隨著語言能力快速進步，加上小孩出生，當了母親後，翠芳開始擔心「看不懂小孩子聯絡簿上寫的中文，怎麼辦？」她便報名識字班，開始到學校上課，現在聽說讀寫都沒問題，語言不再是她在臺灣生活最頭痛的事。

▲▼ 翁縣長為唯一就讀社工系的新住民翠芳加油 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁與就讀社工系的新住民翠芳等人話家常 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翠芳跟多位新住民朋友準備了印尼紅茶，以及傳統點心、餅乾和甜點請縣長品嘗異國的好滋味，還考考翁章梁吃不吃得出來裡頭包了什麼好料。

翁章梁指出，日久他鄉知故鄉，新住民來到臺灣，從語言、文化、環境甚至是氣候的完全的陌生，到融入臺灣，教育臺灣之子，並不容易，嘉義縣新住民人口數約1萬3,300人，很高興看到翠芳這麼努力上進。

他表示，新住民是社會福利工作很重要的一環，希望翠芳努力完成學業，未來能加入社工行列，因為她對異國的文化、語言和感情都很熟，不但能當翻譯，拉近社工與個案之間的距離，還能服務更多的新住民朋友。

▲▼ 翁縣長為唯一就讀社工系的新住民翠芳加油 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翠芳也如同其他新住民一樣，透過新住民家庭服務中心認識了許多一樣來自家鄉的姊妹，緩解思鄉之苦，並跟著學習包括支持性課程、志願服務課程、社區服務、通譯暨關懷員培訓、多元文化推廣講師等多元性課程。

翠芳由於過去接受服務，以及投入社區服務的經驗，對於社會工作產生興趣，其中最為特別的是，她參與中心通譯暨關懷員培訓，這項服務是提供新住民接受服務時，安排所培訓的新住民擔任社工及案主之間的橋梁，協助社工服務新住民的過程能更加順利。

翠芳現在就讀大學社會工作相關學系三年級，未來想要投入社會工作，將過去服務經驗的累積，從一名受助者角色，轉變成為助人者角色。

嘉義縣社會局長蕭英成表示，嘉義縣設有2處新住民家庭服務中心及4處社區服務據點，對於初入境的新住民進行關懷，並依來臺年數及適應程度，提供各項服務，從初來臺灣、以家庭為中心的各項支持服務及方案，到培力新住民進行公共參與及產生影響力，新住民家庭有需求者，請洽嘉義縣新住民家庭服務中心(山區服務區域：新港、溪口、大林、民雄、梅山、竹崎、中埔、番路、大埔、阿里山)05-2611120#18、(海區服務區域：水上、太保、六腳、朴子、鹿草、東石、布袋、義竹)05-2110995。

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