世界童軍會嘉大附小登場　網路體驗同步交流

▲世界童軍空中相會嘉大附小登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

每年十月的第三個周末為世界童軍空中大會暨網路大會，嘉義市童軍會17日上午在嘉大附小，同步上線舉行，由現任童軍會理事長、也是嘉義市長黃敏惠親自主持，與10所國中小及8個社區童軍團，共計約400多人，一起體驗網路地球村的樂趣，拓展國際視野。

▲嘉義市長黃敏惠體驗縣賞網路科技與他區童軍同步線上互動。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，儘管世界再大再遠，但透過今天空中大會活動，運用無遠弗屆的網路科技，串聯起全球童軍團伙伴，彼此交流互動零距離。童軍活動以人文第一、科技相佐，同時精緻創新，更能接軌國際視野，跨領域整合多元面向。特別是「走出教室的學習，更加有意義」，平常累積學習能量、奠定最好的教育基礎，讓孩子走到世界各地，都能和大家做好朋友。

聯團活動以空中大會主題為主軸，設計多元又有趣的活動，包含訊息傳遞遊戲、大富翁闖關遊戲、訊號專科章考驗及全世界同步的空中交流視訊活動，均融入無線電及網際網路元素，激發孩子的腦力和體力，精彩豐富。

嘉義市童軍會總幹事李宗亮表示，嘉義市童軍重視國際交流，曾與日本、香港及新加坡等國童軍伙伴聯繫。今年雖受新冠肺炎疫情影響，但仍能藉由世界童軍空中大會暨網路大會，與全球童軍增進彼此友誼，每次約有50餘萬全球童軍參加，期待各位童軍為自己儲值學習資本，日後有機會回饋社會。

今天活動也安排童子軍及行義童軍，分別進行專科章考驗，透過活動取得專科章累計晉級資格，並從中獲得肯定與榮譽。在無線電通訊（JOTA）、網際網路通訊（JOTI）的解說與線上實務交流，更是獨樹一格，新穎有趣，深獲童軍伙伴喜愛；精心規劃的幼(女)童軍分站闖關活動，關關精采，動靜皆宜，是結合知性與遊戲的最佳教學活動。

▲市長黃敏惠接受代表童軍靜禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

一年一度的世界童軍空中大會訂於每年10月第3個週六及週日舉行，自1958年開始，世界各國的童軍透過JOTA(Jamboree on the Air)在空中相會，這也是世界童軍運動組織每年安排的最大的活動；1996年後，由於網際網路興起，開始辦理網路大會，從傳統無線電通訊，因應資訊科技，發展為線上即時通訊。