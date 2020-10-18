▲嘉義市大溪里社照C據點揭牌啟用，理事長邵祈誠未來將提供多元照護服務與學習課程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市西區大溪里「社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站」，17日在大溪社區活動中心，舉行揭牌儀式，由黃敏惠市長宣布正式啟用。日後將於每周一至五、上午9時到下午4時，提供照護服務與學習課程等，歡迎長輩做伙來，交朋友顧健康。

▲▼ 嘉義市大溪里社照C據點提供繪畫活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠首先感謝，財團法人臺南市私立靜觀社會福利慈善事業基金會嘉義分會與大溪社區發展協會合作，辦理大溪社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站，鼓勵年長者走出家庭與社區鄰里互動，也提供關懷訪視、電話問安、諮詢及轉介服務、共餐服務、健康促進活動、預防及延緩失能失智等照護。

▲▼ 嘉義市大溪里社照C據點揭牌啟用 提供多元照護服務與學習課程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠指出，重陽節前夕，揭牌嘉義市第32個社照關懷據點，格外有意義。面對高齡化及少子化的社會，更要透過彼此關懷、相互協助，建構嘉義市完善的長照服務網絡，讓長輩開心地在自己最熟悉的環境，「健康老化、活躍老化」，安心享受老年生活。

大溪社區發展協會成立於民國83年，民風純樸，里民有2千多人，65歲以上的老年人口約427人，相信在邵祈誠理事長，以及靜觀基金會嘉義分會的帶領下，社區長輩將享有最妥適的照顧服務，開心快樂、永遠不老。

▲▼ 嘉義市大溪里社照C據點手工作品。（圖／記者翁伊森翻攝）

社會處表示，為打造全齡共享、世代宜居的嘉義市，市府積極推動「社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站」計畫，補助社區辦理關懷據點，目前共計成立32個單位；其中二十多個社區關懷據點更具有C級巷弄長照站，提供健康促進、共餐與延緩失能等基本長照服務，造福約140,891人，未來將持續辦理並擴增服務據點，以一里一據點為目標，嘉惠更多銀髮族長輩。