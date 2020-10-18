房門詭異反鎖！她打工缺勤2天慘遭密室殺人...身中10刀陳屍家中

記者王佩翊／編譯

日本京都市一名24歲的女性自10日起便無故缺勤打工，並徹底失聯，沒想到11日下午就被家屬發現她身中10多刀，全身是血地倒臥租屋處，然而等警方趕往現場後，該名女子已確認死亡。據悉，這名女子平時獨自一人居住，被發現時家中大門有上鎖，房內也沒有打鬥的痕跡。目前警方已將本起事件定調為殺人案件，將針對曾出入現場的可疑人士進行調查。

根據《日本放送協會》報導，24歲的山村留美乃是一名打工族，平時獨自一人居住在京都市一間市營住宅的7樓。據死者任職公司表示，她10日起不知為何突然無故缺勤，同事與主管也都聯絡不上她。山村的家人11日下午2時左右前往她的租屋處探望她，沒想到一開門就看到山村全身是血地倒臥家中，連忙通報警方。

據警方表示，山村留美乃包含頸部在內，全身共被砍了10多刀，待警方趕往現場時，就已經沒有氣息。另外，山村的親人抵達現場時，租屋處的大門被上了鎖，且室內也沒有出現與人打鬥或是掙扎的痕跡。警方目前已經將此案定調為殺人案件，並正式成立搜查本部進行調查。

警方表示，接下來將會針對曾經出入山村租屋處的人進行搜查，並調查死者生前是否曾經與人結怨或發生衝突。

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