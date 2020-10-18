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智能化省工省時設備　助攻鳳梨產業轉型

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▲▼ 智能化省工省時設備，助攻鳳梨產業轉型新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 智能化省工省時設備，助攻鳳梨產業轉型新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農委會農業試驗所在嘉義縣打貓果菜生產合作社舉辦一場借助無人機與光譜等智能科技監測，達到節省人力、提升品質與效率的「鳳梨產業智能化技術觀摩會」。嘉義縣長翁章梁強調，智慧科技是嘉義縣農業一定要走的路，在縣府的輔導下，第一批智慧科技青壯農即將成功搶灘，成為嘉義縣未來農業的領頭羊

▲▼ 智能化省工省時設備，助攻鳳梨產業轉型新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「鳳梨產業智能化技術觀摩會」，發表與分享無人機監測鳳梨影像、高光譜品質選果檢測及鳳梨水選與清潔分級系統等研發成果 。（圖／記者翁伊森翻攝）

農委會邀請產官學界和農民舉辦「鳳梨產業智能化技術觀摩會」，發表與分享無人機監測鳳梨影像、高光譜品質選果檢測及鳳梨水選與清潔分級系統等研發成果，以提升農業經營效率、精進化栽培管理及採收後處理與選果技術，促進產業加快轉型。

▲▼ 智能化省工省時設備，助攻鳳梨產業轉型新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 智能化省工省時設備，助攻鳳梨產業轉型新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

農試所表示，臺灣鳳梨已成為外銷量最大宗果品，年銷量突破5萬公噸，掌控外銷品質是產業永續發展的關鍵。觀摩會除了讓鳳梨業者了解國內研發的技術，協助精進外銷作業外，更希望能將這套技術推廣給更多鳳梨農民，引領投入產業應用，用更智慧化、科學化和自動化的栽培管理作業模式，提升整體經營效能與國際市場競爭力。

▲▼ 智能化省工省時設備，助攻鳳梨產業轉型新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲未來連鳳梨篩選都能藉機器過濾。（圖／記者翁伊森翻攝）

鳳梨屬高勞動力依賴產業，從種植、催花、採收到包裝，都仰賴大量勞動力投入。農委會2017年起投入智慧農業計畫，將鳳梨列為重要領航產業之一，以資通訊及物聯網等科技能量，加強生產科技化、提高良率與降低成本，以解決產業痛點。

▲▼ 智能化省工省時設備，助攻鳳梨產業轉型新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

農試所所長林學詩指出，鳳梨田間栽培作業影響採收產量及品質，過去田間管理倚賴人工在農地進行巡檢，耗時耗力，無人機作為載具透過結合多光譜分析及邊緣運算技術，10分鐘就可以完成一分地的田間拍攝任務，透過雲端同時進行影像校正、拼接及分析，取得並監測鳳梨的生長狀況、葉片氮肥含量狀況甚至開花盤點作業等，再藉由無線圖傳技術讓地面管理人員同步蒐集到視覺化的分析結果，增加資料使用的效率及可行性，省時又省力。

這套智能科技系統還能節省鳳梨包裝過程中，最耗時間的果實逐批篩選分級作業，使用高光譜影像系統結合人工智慧技術，具三種品質辨識功能，可偵測鳳梨經低溫儲運後發生寒害，導致內部褐化的徵狀及採收搬運時造成的壓傷，並辨識鳳梨為肉聲果或鼓聲果，有利掌控外銷品質，減輕人工敲擊所造成的負荷，確保商品出貨品質，降低運送過程的腐損及經濟損失。

翁章梁指出，過去的農業依賴老一輩的傳統的經驗，智慧科技農業是未來的趨勢，他最近參觀了好幾場農漁業使用智慧科技的栽種與收成成果，這是嘉義縣農業未來一定要走的道路；智慧科技需要青壯農的投入，未來農民人數會愈來愈少，但種植面積會相對增加，投資科技農業需要成本，縣府會相對給予補助，讓農業早日走向知識經濟時代。

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