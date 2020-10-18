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嘉大林務局產學合一　國產材柳杉開發利用打造「開心樹展空間」

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▲▼ 嘉大木設系再創國產材柳杉LVL開發利用建置開心樹展空間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大農學院林翰謙院長（右3）及木設系夏滄琪主任（左3）率領「開心樹展空間」設計研發團隊合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學木質材料與設計學系與林務局嘉義林區管理處為鏈結產學合一，推廣國產材柳杉開發利用，繼今年3月舉辦「木質層積材創意商品推廣發表會」後，日前與迪克工程公司、萬財興業股份有限公司合作，組成設計、生產量化及裝潢合作團隊，利用國產柳杉木質層積材（Laminated Veneer Lumber，LVL）作為空間設計裝潢材料，並融入展示與環境資源之理念完成「開心樹展空間」。

▲▼ 嘉大木設系再創國產材柳杉LVL開發利用建置開心樹展空間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「開心樹展空間」設計製作以國產柳杉木質層積材融入空間展示與森林意象。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大農學院林翰謙院長表示，「開心樹展空間」主要材料由林務局嘉義林區管理處提供經費與國產柳杉材，經萬財興業公司量化生產柳杉LVL裝潢材料，嘉大木設學系團隊再充分運用校內木材加工廠設備及設計能量，進行不同構件生產，巧妙完成開心樹空間主要構件並加以組合，呈現柳杉LVL具有可創新與製作之實力，達到柳杉LVL具大面積用材及較木材穩定之獨特性質，以及明顯的春秋材天然紋理與幾何直線平行的特殊外觀，在視覺上心邊材由深紅褐至淡黃白色的造型與色彩，作為空間內裝、支撐及自然美觀等多元用途及室內裝潢基材。

▲▼ 嘉大木設系再創國產材柳杉LVL開發利用建置開心樹展空間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲南投日月潭轉運站內「開心樹展空間」。（圖／記者翁伊森翻攝）

林務局嘉義林區管理處張岱處長表示，2017年起林務局為提高國產材利用率，積極推動愛用「國貨」，推動永續林業政策，期望未來5年內國產林木之利用比例能達到3-5%以上。在這重要發展政策前提，國產材多為疏伐中小徑木，依其特性應用旋切加工及層積膠合，配合消費端需求發展柳杉LVL，除可達國產材有效利用外，如何加強產業鏈運作，將產業量化成商業資材-柳杉LVL為重要課題。柳杉LVL具有樑柱結構特性與型態多變，設計成多元化創意展示空間用的裝潢材料，有助於國產材利用之發展與推動，更對木材加工業者在用材的設計與製造增加選項之一。

▲▼ 嘉大木設系再創國產材柳杉LVL開發利用建置開心樹展空間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大農學院林翰謙院長（左1）、南投林區管理處李政賢處長（左2）、嘉大木設系夏滄琪主任（右1）、林業試驗所蓮華池研究中心傅昭憲主任（右2）及嘉義林區管理處張岱處長（右3）揭開說明牌合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

臺灣曾是木製產品蓬勃發展的王國，柳杉LVL利用開發關係著林業復甦，進而帶動後續木材工業發展，延續至林務政策發展方向，整個「開心樹展空間」的創意組合與建造在日月潭轉運站內的展示空間，以樹木呈現意象伸展的過程，不但保有柳杉原先自然的生機，也讓現場來往民眾享受視覺與創意的設計，更具有固定碳機能與碳足跡延續生命週期之意義。

▲▼ 嘉大木設系再創國產材柳杉LVL開發利用建置開心樹展空間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲.嘉大農學院林翰謙院長（中）與迪克工程公司江裕禎老闆（左）向嘉義林區管理處張岱處長（右）說明「開心樹展空間」設計理念。（圖／記者翁伊森翻攝）

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