嘉大攜手崙禾美地地方創生　助溪口鄉重現蘆筍重鎮榮景

▲嘉義縣翁章梁縣長(中)、嘉大農學院林翰謙院長(左3)與崙禾美地創生協會陳梧桐董事長(右3)與貴賓合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學農學院與崙禾美地創生協會日前在嘉義縣溪口鄉陳氏宗祠廣場共同簽署合作備忘錄，由崙禾美地創生協會陳梧桐董事長與嘉大農學院林翰謙院長代表簽署。簽約典禮在嘉義縣翁章梁縣長與雙方嘉賓共同見證下締約，開啟地方創生與產業合作的開端，善盡大學社會責任。

▲嘉義縣翁章梁縣長致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大農學院將輔導蘆筍產業，從栽培、肥培管理、設施栽培、病蟲害管理、安全用藥、產銷履歷驗證及農業機械領域等，集結嘉大多方領域專家教師給予協助，希望能對生產端帶來實質助益。農學院林翰謙院長表示，嘉大以農立校迄今百年，農學領域專家個個學有專精，更具豐富的實務經驗，秉持善盡社會責任的角色與嘉義縣新設立的崙禾美地創生協會簽署合作備忘錄，提供多元且全面的合作，期許帶動地方產業的翻轉。

崙禾美地創生協會係由陳梧桐董事長創立，陳董事長出生於嘉義縣溪口鄉，經商有成，是位傑出企業家，存著回饋鄉里的想法，決定返鄉成立創生協會，希望能讓農業大縣嘉義縣在生產面可以創造更多的經濟發展。

▲崙禾美地創生協會陳梧桐董事長致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

林翰謙院長提到嘉義縣溪口鄉早期曾種植大面積蘆筍，並有大量出口的成績，現今雖是小面積少量的種植，但卻有相當不錯的價格與品質。未來由農學院農業推廣中心擔任協助窗口，與崙禾美地創生協會合作，適時提供相關技術指導與實質的支援，期待在不久的未來，溪口鄉能恢復蘆筍重鎮的榮景。