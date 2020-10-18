讓照顧者喘口氣　嘉義縣推家庭照顧者服務資源

▲嘉義縣家庭照顧者服務資源結合冰店 多元關心。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁日前到民雄鄉最熱鬧的街面商家皇家冰城當起一日冰店店員，請家庭照顧服務員吃挫冰，他以照顧父母親的經驗，與多位家庭照顧者分享照顧過程的酸甜苦辣，希望給予照顧者正面能量。翁章梁指出，隨著時代和社會環境的變遷，照顧親人已經不再只是「影一下」、「巡一下」而已，當照顧者面臨到困境與問題時，政府和社會資源就必須介入。

翁章梁以自己曾經是照顧者的經歷，讓照顧者知道自己並不孤單。翁章梁強調，照顧不是一個人的事情，勇於求助，善用長照資源，嘉義縣政府及長照服務永遠是家庭照顧者最堅強的依靠。

皇家冰城是嘉義縣家庭照顧者友善商家之一，蕭姓店長長期從事志願服務工作，也是畢業照顧者，理解家庭照顧者的辛酸，也認同家庭照顧者互助資源整合中心這次推出的友善商家活動，希望透過小小的一碗冰，在酷熱的夏日裡，為照顧者卸除片刻的煩悶和疲憊，取得一絲的透心涼。

翁章梁在聚會中分享照顧父母的經驗，他說，常常擔心自己沒能照顧好，照顧過程像巨大石頭壓在心上，壓力用千言萬語都無法表達，他知道每個照顧者幾乎都會面臨各式各樣的「照顧壓力」，例如與家人間的衝突、龐大的金錢支出，甚至是與被照顧之間的溝通....等，都是因為長時間處在高壓的照顧環境下所導致。

▲傾聽家庭照顧者心聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

社會局長蕭英成表示，縣府於2018年委託國立中正大學辦理「家庭照顧者互助資源整合中心」，以單一窗口提供服務諮詢及轉介，將18鄉鎮市劃分為6區，3個鄉鎮為一區完成6個「家庭照顧者支持服務據點」佈局，更導入「家庭照顧者」互助換工的創新做法，運用台灣傳統農業社會「相放伴（台語）」的概念，發展出「照顧換工制度」，讓社區民眾彼此成為相互的生活後盾，守護人性溫暖，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會還在大林鎮設置「相放伴咖啡館」，提供照顧換工場域及家庭照顧者舒緩身心，辦理活動、諮詢、家庭照顧者互助分享交流平台。

翁章梁指出，現在的照顧者面對的壓力和問題不只是備三餐而已，照顧親人原本是家人及照顧者的事，但時代在變，縣府和社會資源必須介入了，目前已有262位照顧者 個案加入「家庭照顧者互助資源整合中心」系統，呼籲每一位照顧者都能透過社工評估或打電話詢問方式，善用政府和社會資源協助。

▲▼ 嘉義縣家庭照顧者服務資源陪伴您 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，這次特別招募在地企業商店成為友善商家，希望讓社區了解家庭照顧者的壓力，相互理解並加強互助支持網絡，家庭照顧者來到友善商家，可以暫時休息一下，彼此分享及抒發心情，成為彼此互助支持團體。

照顧壓力不要獨自背負，不論是家人間的扶持，或尋求外界的資源都好，讓嘉義縣家庭照顧者支持服務能協助照顧者分憂解勞與連結資源，運用替代性服務讓照顧服務員提供臨時照顧，讓家庭照顧里可以安心出門參與抒壓活動、吸收相關照顧新知等課程。

社會局指出，家中如獨立1人負擔照顧或需照顧2人以上，或老老照顧者，或沒有使用長照服務資源，或遇外籍看護空窗期，可撥打全國家庭照顧者關懷專線「0800-507272(台語：有你，真好真好)」，以及「嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心」電話05-3106207提供相關資源轉介、替代性服務、心理協談、照顧技巧指導、抒壓活動、支持團體等服務，協助照顧者減輕身體、心理、經濟、社交、工作所受壓力與困難，維護生活品質，以減少照顧悲劇發生。

嘉義縣家庭照顧者支持服務中心6個「家庭照顧者支持服務據點」如下：

1．東石鄉、布袋鎮、朴子市：財團法人弘道老人福利基金會

2．義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉：國立中正大學

3．六腳鄉、新港鄉、太保市：財團法人伊甸社會福利基金會

4.溪口鄉、大林鎮、梅山鄉：社團法人嘉義縣紫藤婦幼關懷協會

5.民雄鄉、竹崎鄉、阿里山鄉：昭安診所(新)

6.中埔鄉、番路鄉、大埔鄉：財團法人嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會