歷史老師貼諷刺穆罕默德漫畫　10天後當街遭學生割喉慘死

▲警方在圍捕過程槍斃了犯嫌。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

法國巴黎在17日發生一起駭人的恐怖攻擊，一名任職於Collège du Bois d’Aulne中學的歷史老師當街遭到割喉慘死，警方在案發後短時間內就找到年僅18歲的犯嫌，展開武力衝突，並在過程中槍斃了犯嫌，目前已經逮捕了9位相關的嫌疑人，全案仍有待調查。

綜合外媒報導，該名歷史老師曾在大約10天前的課程中，引用《查理周刊》諷刺穆罕默德的「先知漫畫」，要求學生以辯論為由提出自己的正反意見，，並建議如果有穆斯林信仰的學生覺得受到冒犯，可以自行離開辯論現場。

在當地間17日下午五點左右，歷史老師在校園附近的聖奧里諾大街（Conflans-Sainte-Honorine）上慘遭行刑式割喉，有目擊者指認，犯嫌在案後曾高喊「真主至大」（الله أكبر），隨後在警方的圍捕過程中遭到槍斃。

▲法國總理馬克宏在視察案發現場後受訪。（圖／達志影像／美聯社）

整起事件受到法國當地，甚至是國際社會的關注，一名該學院的學生家長表示，「我的小孩曾接受受害者的教導，他說犯嫌在學校的表現相當正常，與朋友之間的交際也很良好。」

據報導，警方表示，18歲的犯嫌出生於莫斯科車臣，生前住在法國伊夫林省（Yvelines），目前正在釐清，犯嫌是單獨行動亦或是有組織規劃過的行動，並一舉逮捕9名與犯嫌相關的嫌疑人。

法國總理馬克宏（Emmanuel Macron）視察作案現場後表示，這是一起伊斯蘭恐怖攻擊，「我們的一位同胞因為教導言論自由，而慘遭殺害。他們（恐怖主義）不會贏的，我們將會採取行動。」