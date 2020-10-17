外籍男友愛「自拍」！分手傳台中女合體照…跟友人說：盡力羞辱她

▲法官認為，土耳其籍男有用裸照羞辱Y女之意。（圖／鏡週刊提供）

文／鏡週刊

台中市一名Y姓女子，與O男（土耳其籍）交往期間，曾拍攝性愛裸照，分手後O男傳Line給她，威脅道：「我不是你的玩具，每次都來騙我」，案經台中地院審理時，O男強調他有說過，不會用性愛影像逼她回來，但法官認為，O男有用裸照羞辱Y女之意，導致其恐懼，因此依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，可易科罰金，緩刑2年。

Y女與土耳其籍的O男於2017年交往，去年6月分手，8月O男透過Line傳了2張兩人濃情蜜意時，在Y女同意下拍攝的性愛裸照，他先罵Y女「我就知道妳有劈腿」，但是隨即又用英文寫著「I won't use it to get you come back to me」（我不會用性愛錄影逼妳回來）。

過幾天O男又傳訊息說「我不是妳的玩具，每次來騙我」、「在外面做很奇怪的事情」，「我沒有刪掉那個影片，以後跟妳一樣的態度！」等語，同時法官也查出，O男傳訊息告訴友人「I will do anything to humiliate her」（我要竭力羞辱她）。

但庭訊時O男堅稱，他有說過，不會用影片威脅Y女與他復合，也沒散播影片，他雖在心情沮喪情況下告訴友人，想羞辱Y女，但並沒有付諸實行，甚至強調，影片裡都是兩人一起入鏡，如果散播羞辱Y女，自己也裸體也會曝光。

但判決書指出，縱然當時兩人是情侶，彼此感情既深而信賴，既已分手，且雙方互有不滿，O男於討論分手之時，多次提及性愛影片，會使Y女恐懼個人身體隱私有外流；至於O男也入鏡，並無法讓Y女確信影片不會外流，法官據此，依「恐嚇危害安全罪」判處O男拘役50日，可易科罰金5萬元，另因兩造於宣判前和解，因此法官宣告緩刑2年，可上訴。

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