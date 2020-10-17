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嘉縣長青才藝與運動功夫展演觀摩會　翁章梁下場大秀舞技

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▲▼ 嘉義縣109年度長青才藝與運動功夫展演觀摩會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長青才藝與運動功夫展演觀摩會，縣長翁章梁與民眾大秀舞技。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府長青才藝與運動功夫展演觀摩會，17日由各鄉鎮老勢大DIY服裝道具飆舞技，藉由曼妙舞藝與運動功夫表演彼此交流學習，分享平日的學習成果；上場的長輩賣力演出，展現「不老孩童」的精神與活力，縣長翁章梁還下場與長輩跳活力不老健康操，近千人、近45支千歲團齊聚一堂，截至今年9月，嘉義縣老人有100,911人，老人人口比例20.17%，高居本島第一，18個鄉鎮市之中，有11個鄉鎮已突破20%。


來自各鄉鎮市、45支（長青才藝團隊35隊，運動功夫表演7隊，車鼓、太鼓等其他才藝3隊）長青社團，齊聚民雄農工參加一年一度的長青才藝與運動功夫展演觀摩，銀髮族笑臉迎人，神采奕奕，活力十足。

▲▼ 嘉義縣109年度長青才藝與運動功夫展演觀摩會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義縣109年度長青才藝與運動功夫展演觀摩會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

到場為老人家加油打氣的翁章梁，稱讚展現自我、活出自信的老勢大，個個都是青春不老，風采依舊，許多民意代表也到場向老人家活到老、學到老的精習，致上最高的敬意。

▲▼ 嘉義縣109年度長青才藝與運動功夫展演觀摩會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣109年度長青才藝與運動功夫展演觀摩會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為了讓老勢大在自己最熟悉的地方得到妥適、便利的照顧服務，目前嘉義縣共有188個C級巷弄長照站，如果再加上長青活力站、老人食堂，全縣老人照顧據點已達村里涵蓋率57%，如果把一村設有多個據點的也算進來，涵蓋率有74%，長輩參與十分踴躍，不但提高了老人的社會參與，還能預防延緩失能。


翁章梁指出，要活得健康，除了適量運動、健康飲食和充足睡眠外，並分享有空時最喜歡運動，希望大家都能養成規律運動習慣，注重飲食營養均衡，在嘉義健康樂活。

▲嘉義縣109年度長青才藝與運動功夫展演觀摩會。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，縣府每年都補助各鄉鎮市開設各類適合老人的長青學院，有交際舞、運動功夫、書法等，他鼓勵老人家經常動動腦，每天到「長青學苑」樂活學習，與大家趣味交流，對預防失智有很大的幫助，也可以提升老人的娛樂和興趣，很高興看到大家齊聚一堂彼此學習與分享，感謝很多人的努和耕耘，大家攜手創造一個既快樂、又可以分享的老人文化。

社會局長蕭英成表示，今年重陽節在10月25日（農曆九月九日），「九九」諧音「久久」，代表老人高壽，為了弘揚「敬老崇孝」的傳統，特別訂定重陽節為「敬老節」，感謝老人家一輩子對這塊土地的奉獻及傳承。

嘉義縣政府今年於10月19日起至10月23日由縣府員工親自到各村里發放敬老重陽禮金，另有部份長輩以匯款發放方式，都會在重陽節前匯入禮金，「重陽敬老369」活得愈久，領的愈多，大家一定要認真照顧自己的身體。

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關鍵字：

長青才藝與運動功夫展演觀摩會

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