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蹲廁所蹲到「被鎖車站」怒討拍！網歪樓：你深夜在公廁30分鐘...

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▲▼廁所，公廁。。（圖／pixabay）

▲一名男子深夜在車站蹲廁所蹲到被鎖在車站內。（示意圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本熊本市一名男子16日深夜在推特上發文表示，自己在熊本電鐵的藤崎宮前站內上廁所，結果等他走出廁所時，車站的鐵門竟然已經拉下，害他被鎖在車站內。對此，站方17日緊急公開道歉，不過負責關門的工作人員也表示，當晚11時在廁所發現這名乘客時，已經告知他要關門了，隨後便離開去檢查其他地方，怎知這名乘客11時30分才出來。對此，網友也紛紛歪樓表示，「這是乘客的問題吧」、「他大半夜的在車站廁所30分鐘是在...？」

根據《朝日新聞》報導，由於熊本電鐵藤崎宮前站的站務人員晚上7時就下班，但末班車晚間11時才開走，因此熊本電鐵將每天晚上站內巡邏與打烊的工作委託給住在車站附近的一名男性。根據熊本電鐵17日上午向該名男性確認的結果，16日當晚11時負責關門的男性於最後巡邏時，在廁所發現這名男性乘客，並提醒他車站要關門了，必須盡快離開，隨後便去檢查其他地方。之後這名工作人員等到末班車開走，下車乘客都離開後，便將車站鐵門拉下。

等到當事人11時30分終於走出廁所時，卻發現自己被鎖在車站內，氣得他馬上發推文討拍。而熊本電鐵得知消息後也隨即在17日公開道歉稱，「沒有徹底確認站內的乘客都離開就拉下鐵門，深感抱歉。未來會加強檢查，防止類似事件再度發生。」

不過對此，網友看法則是一面倒地力挺站方。網友表示，「這根本就是乘客的問題吧，都已經說車站要關門了，不是應該馬上出來，如果有需要再另外找其他廁所啊」、「如果真的不舒服為什麼不直接請對方稍微等一下，乘客不是老大好嗎，時間到了就應該馬上出來啊」、「被鎖在車站不是報警或打電話給消防局，為什麼直接上網爆料」、「末班車都開走多久了，請問他待在廁所幾十分鐘是在幹嘛」等。

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