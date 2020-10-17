市民大會時段強碰！　拜登平均收視率「1510萬」力壓川普

▲川普在各項民調中落後拜登12%。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／編譯

美國總統候選人拜登周五（15日）與川普隔空打對臺，出席在費城舉辦的市民大會，而川普則參加由國家廣播公司（NBC）在邁阿密主辦的另一場市民大會。根據數據顯示，拜登在平均收視人數上以1510萬力壓川普的1350萬。

根據《路透社》報導，在取消第二場辯論會後，雙方都決定以市民大會的形式與自家選民互動，解釋自己的政策理念。然而兩家廣播公司也因時間段的安排引起爭議，許多藝人、民眾都表示，時段重疊的市民大會轉播限制民眾選擇，必須只能在兩者中擇一，以拜登領先200萬觀看人數作收。

▲離選前剩不到3周，川普民調仍落後拜登約11%。（圖／路透社）



然而觀看數據僅反映來自電視的統計，並不包括其他數位平台如手機、電腦等，觀看總數共計為2760萬，仍然遠遠低於首次辯論會的盛況。第一次辯論會聚焦雙方對決，吸引超過7310萬人觀看。

拜這次登受美國廣播公司（ABC）邀約，在關鍵性的搖擺州賓州舉行市民大會，於會上特別攻擊川普任內防疫不力，還有激化種族間紛爭。

另一方面，川普也是在關鍵搖擺州佛州現身大會，抨擊過去拜登副總統任內失敗的健保政策，也承諾如果敗選，會接受政權和平轉移。雙方下一場也是最後一場辯論會，將於22日登場。

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