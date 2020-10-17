電郵再踢爆！拜登兒帶「中國商業團」訪白宮　暗會華府高層

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）與兒子亨特（Hunter Biden）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國媒體連日爆料，民主黨總統參選人拜登的小兒子亨特（Hunter Biden）被爆出與烏克蘭及中國企業私下交易的「電郵門」醜聞。外媒16日再度加碼踢爆，亨特私底下安排中國商業團進入白宮和時任副總統的父親拜登見面，其中間人更指出，這是一場非常有效益的「軟實力外交」。

根據《Breitbart News》報導，這一系列被公開的電子郵件和先前《紐約郵報》踢爆的醜聞完全無關；這起事件是從亨特與前商業夥伴庫尼（Bevan Cooney）往來的電子郵件中暴露。當時一位名叫哈紹吉（Mohamed A. Khashoggi）的中間人在2011年和亨特聯繫，希望可以透過他帶一個中國商業團參觀白宮，並和華府高層私下會面。

據了解，這個成立於2006年12月的商業團名為「中國企業家俱樂部」（CEC），同時又被稱為中國的「第二外交部」，由31位中國最具影響力的商業領袖、經濟學家和外交家發起；而參訪白宮的成員包含中國富豪、共產黨員以及至少一位來自北京外交官。

當時哈紹吉和亨特說，像這樣的組織不是每天都會出現，此行可以當作一種非常有效的「軟實力外交」（soft diplomacy），促使亨特之後在中國的商業夥伴在未來需要達成任何協議時，都能順利地跟中國接觸。

至於了解此事的庫尼在2016年因為債券詐欺入獄，目前仍在監獄內服刑，他曾表示這一切的罪都與他無關，他只是亨特及其另一位商業夥伴阿契爾（Devon Archer）的代罪羔羊。不過，阿契爾仍在同一案件中被起訴，目前正等待宣判。

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