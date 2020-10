影／3m巨蟒遭小貓逼牆角！她心軟搭救反遭「層層纏繞」崩潰求援

▲警方協助女子解開腳上的蟒蛇。(圖/昆士蘭警方推特)



記者王佩翊/編譯

澳洲一名年輕女子日前在家中的車庫發現一條蟒蛇,然而這條蟒蛇卻被自己所飼養的貓逼到牆角,於是她便好心想要救出受困的蛇,怎知過程中反而被這條長約10英尺(約3公尺)的蛇層層纏住右腳。儘管當事人用盡全力想要掙脫,但最後仍無果,只好報警尋求協助。警方到場後,這名女子頻頻表示,真的很抱歉勞師動眾。對此,警方則是幽默回應,「沒關係,這是我們今天最有趣的工作了。」

On a *scale* of no worries to HELL NO, which would you be in this sssscenario? pic.twitter.com/QVw01MTngL