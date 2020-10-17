影／3m巨蟒遭小貓逼牆角！她心軟搭救反遭「層層纏繞」崩潰求援

▲警方協助女子解開腳上的蟒蛇。（圖／昆士蘭警方推特）



記者王佩翊／編譯

澳洲一名年輕女子日前在家中的車庫發現一條蟒蛇，然而這條蟒蛇卻被自己所飼養的貓逼到牆角，於是她便好心想要救出受困的蛇，怎知過程中反而被這條長約10英尺（約3公尺）的蛇層層纏住右腳。儘管當事人用盡全力想要掙脫，但最後仍無果，只好報警尋求協助。警方到場後，這名女子頻頻表示，真的很抱歉勞師動眾。對此，警方則是幽默回應，「沒關係，這是我們今天最有趣的工作了。」

On a *scale* of no worries to HELL NO, which would you be in this sssscenario? pic.twitter.com/QVw01MTngL — Queensland Police (@QldPolice) October 16, 2020

綜合外媒報導，澳洲昆士蘭這名女子15日晚間在自家樓下的車庫內工作時，意外看到她的貓正在與一條野生的蛇進行對峙。當她發現時，這名外來客已經被貓逼到車庫角落，於是她便心軟想將蟒蛇救出車庫，怎知在過程中，這位「不速之客」竟轉換攻擊對象，開始緊緊地用身體一圈一圈繞住這名女子的右腳踝。

儘管這名女子試圖掙脫，但仍然失敗，只好報警處理。警方在晚間7時左右趕到事發地點，並努力將這條蛇從女子腳上解開。警方16日公布救援時的相關畫面，只見影片中，這條長約3公尺的野生蛇纏住當事人的右腳近4圈，十分驚人，而獲報的女警則是與女子分工合作慢慢拉開這條蛇。

在解救過程中，這名女子不停地向警方道歉表示，要是有朋友可以幫忙，便會自己解決這個問題。不過警方則打趣答道，「沒事，這是我們今天接到最有趣的任務了。」化解緊張氣氛。

正當警方順利將女子與蛇分開後，只見女子動作俐落地一把抱起這條蛇，讓警方忍不住問，「你要把牠放回籠子裡嗎？」這時女子才說，「這不是我的蛇，牠是野生的。」並當場將其野放。

據悉，這條蛇是地毯莫瑞蟒 （Carpet python），最長可以長到3公尺，常見於澳洲北部、東部以及南部，無毒， 平常主要食用小型哺乳類動物、鳥類或蜥蜴。

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