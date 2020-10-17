墨前防長「教父」牽線！助「矮子古茲曼」毒梟幫派　入境美國遭逮

▲墨西哥前國防部長塞北達。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

墨西哥前國防部長塞北達（Salvador Cienfuegos Zepeda）因涉嫌收賄、洗錢，甚至還幫毒梟找船販毒，15日與家人旅行途中在洛杉磯國際機場遭逮捕。美國國防部兩年前才授予他卓越成就獎，這次起訴與拘留無疑是對過去的舉動「打臉」。

紐約地方檢察官在法庭文件中指出，「塞北達以賄賂作為交換條件，允許H-2卡特爾（販毒組織）在墨西哥開展業務，執行包括酷刑、謀殺在內的大規模暴力活動，卻能不受懲罰。」

根據《路透社》報導，塞北達實際於2019年8月遭到起訴，但政府保密案件直到他本月入境美國，這也是第一次有墨西哥國防部長在美國遭到逮捕。

▲墨西哥前國防部長塞北達在墨西哥市（Mexico City）的憲法廣場出席活動，紀念在1985和2017年大地震中喪生的民眾。（圖／路透）



根據《路透社》報導，塞北達與貝爾特蘭兄弟黨建立的H-2組織有密切聯繫，而H-2卡特爾販毒組織又與知名毒梟「矮子古茲曼」有姻親關係，在錫那羅亞州激起腥風血雨。

塞北達同時也為卡特爾組織牽線政府官員，收取大量的賄賂傭金，負責確保軍隊不會將矛頭指向卡特爾，而是將進攻目標放在敵對組織身上。

墨西哥總統洛佩茲（Lopez Obrador）立即擔保任內國防部長的清白，不會為任何人掩飾，「毒梟已經不僅止於州內的問題，而是擴及到『黑手黨政府』」。

暱稱「教父」（El Padrino）的塞北達背後的勢力龐大，這次垮台將為墨西哥抗擊卡特爾組織帶來深遠影響，如果罪名成立，將會面臨至少30年以上的刑期。

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