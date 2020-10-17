美韓關係動搖！駐美大使「選擇說」引衝擊　青瓦台急派高層赴美

▲南韓青瓦台派徐薰訪美，與美國務卿彭佩奧進行面談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統大選距今剩不到3周，然而國際局勢卻動盪不安，美韓兩國關係也在駐韓美軍費用分攤、南北韓關係、要求加入牽制中國陣營等議題上歧見日深；對此南韓文在寅政府緊急派出青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）前往美國華府，與國務卿彭佩奧進行面談，討論簽署韓戰《終戰宣言》議題，並試圖緩解美韓關係。外界認為，此次將可能成為大選前，南韓最後一次派出高層人士訪美。

美國國務卿發言人表示，簽署韓戰終戰宣言之提議，仍存在於與北韓取得協商的談判桌上。

根據《韓聯社》報導，徐薰在國務院與彭佩奧進行面談後，對現場記者表示，「在推動北韓去核化的過程中，並無法將簽署終戰宣言之問題排除在外，我認為這是基本常識。」

而根據《自由亞洲電台》（RFA），針對徐薰的說法，美國國務院發言人補充，簽署韓戰終戰宣言之提議，仍存在於與北韓取得協商的談判桌上，「為履行新加坡川金會的各項承諾，達成協議平衡，美國將採取更柔軟的姿態。」

國務院發言人表示，「為了能讓北韓居民的未來能更明朗，美國正專注於與北韓取得有意義的協商。」

《韓聯社》分析，當時美國總統川普與北韓領導人金正恩2018年6月12日於新加坡達成4大項協議，分別是建立新的美朝關係、構築韓半島永久和平體制、達成韓半島完全無核化、歸還韓戰時俘虜與遺骸，而在履行新加坡川金會4大項協議時，會觸碰到簽署終戰宣言之議題，因此與徐薰的想法可說是一脈相連。

當時徐薰也向現場記者表示，「簽署終戰宣言並不是一項新的議題，至今仍堆在談判桌上，而針對該議題，韓美兩國無法抱持不同的想法。」

據悉，南韓總統文在寅在第75屆聯合國大會演說後多次呼籲，簽署韓半島（朝鮮半島）終戰宣言，才是開啟無核化與永久和平的大門；外界對此質疑，可能會影響北韓去核化的進程。

而先前南韓駐美大使李秀赫（이수혁）曾於6月時表示，南韓始終被迫在美國、中國之間選邊站，6日在國會外交統一委員會的視訊國政監察中回答，「正因為70年前韓國選擇了美國，然而這並不代表韓國未來仍會選擇美國。未來（選擇美國）必須符合國家利益，我們才會繼續選擇美國。雙方都不互相友愛了，不能因為70年前締結同盟，而要求繼續維持雙方關係，這對美國來說反而是侮辱」，此言一出更在外交上引起爭議與衝擊。

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