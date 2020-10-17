美國國防部：飛機上通風系統可迅速吸收病毒微粒　不會傳染病毒

▲美國研究報告指出飛機上的通風系統並不會傳染病毒。（圖／達志影像／示意圖）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎的傳染率極高，因此全球民眾沒有非必要的話都盡量避免搭乘飛機出國。不過日前美國國防部卻發布一項研究，研究結果顯示飛機上的通風系統可以過濾空氣，也可以清除機艙內殘留傳染病毒的空氣微粒，因此人類不需要擔心循環空氣在飛機上傳播新冠肺炎的情況。

根據CNN報導，美國國防部下轄的運輸司令部（USTRANSCOM）、國防高等研究計劃署（DARPA）和空軍機動司令部（AMC）聯合進行研究，他們在波音777和767客機上都裝上了傳感器，並安排了一個戴著口罩的假人來模擬感染新冠肺炎的刻嗽乘客，還使用了螢光氣溶膠示蹤劑，來觀察這名刻嗽乘客所咳出的微粒都到了哪裡。

▲許多人認為搭飛機是最容易染病的途徑之一。（圖／取自免費圖庫pixabay）



研究小組表示，這些微粒都迅速被吸入通風系統，不太可能汙染附近的物體表面或是吹入周遭乘客的呼吸區域，「假設口罩是在持續配戴的狀況下，被感染的人員數量極少，非噴霧途徑汙染表面（糞便汙染、大滴狀液體）在洗手間和其他公共區域較容易發生，尚未進行測試。」他們也研判，有些確診病例在飛行途中被傳染，應該是因為摘下口罩上廁所。

不過，這項研究的範圍僅在機艙座位上，並不包括機場、候機室或噴氣式飛機，因為那裡的空氣變化率以及人與人之間的交互作用會有所不同，且該研究也並未經過同行審查，純屬於「印前」（preprint）報告。