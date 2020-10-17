泰國反政府示威集結！警方「藍色水柱」強噴驅離　民眾撐傘力擋

▲警方首度出動水車和優勢警力驅趕抗議人士。（圖／路透）



文／中央社記者呂欣憓曼谷16日專電

泰國反政府示威不斷，總理帕拉育15日凌晨宣布曼谷進入緊急狀態，抗議民眾無懼緊急命令，昨天和今天傍晚都聚集在市中心示威，警方首度出動水車和優勢警力驅趕抗議人士。

由於政府回應抗議訴求的力道不如預期，加上國會拖延修憲進度，學運團體今天再度號召支持者傍晚集結到市中心鬧區的巴吞旺（Pathumwan Intersection）路口，傍晚6時（台北時間晚上7時）左右已經有上千人聚集，抗議人士在路口正中央以車子搭建臨時舞台，高喊總理下台。這是7月以來曼谷街頭第7次大型示威抗議。

▲這是7月以來曼谷街頭第7次大型示威抗議。（圖／路透）



不過，泰國警方今天首度出動優勢警力和警車，在晚間6時30分開始朝抗議人群前進，警方在空氣中噴灑具有催淚作用的物質，並以固定頻率噴灑強力水柱驅趕抗議人士，由於水柱也含有刺激皮膚的成分，迫使部分抗議人士打開大傘抵擋。

直到晚間8時30分，現場仍有部分抗議人士聚集，警方持續進行驅離。

▲▼水柱含有刺激皮膚的成分，迫使部分抗議人士打開大傘抵擋。（圖／路透）



「自由人民」（Free People）、「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）以及多個民主運動團體14日在民主紀念碑前號召民眾，要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲以及王室改革。

上千抗議民眾14日從民主紀念碑前出發遊行至總理府外並停留至午夜，施壓帕拉育下台，帕拉育15日凌晨隨即簽署命令，宣布曼谷從凌晨4時起進入緊急狀態，以平息抗議。總理宣布曼谷進入緊急狀態後，政府可以禁止5人以上集會，且禁止民眾進入政府劃定的區域。

▲▼總理宣布曼谷進入緊急狀態。（圖／路透）



不過抗議人士無懼緊急命令，昨天傍晚到晚間約有上萬民眾集結在曼谷市中心鬧區的叻巴頌路口（Ratchaprasong Intersection），高喊要總理下台，抗議活動昨天晚上10時落幕，和平散場，今天傍晚再度集結，示威活動進入第3天。

此外，泰國內閣今天舉行臨時會議，正式通過曼谷進入緊急狀態，帕拉育會後對媒體表示，如果抗議持續升溫，將實施宵禁。