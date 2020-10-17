　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國反政府示威集結！警方「藍色水柱」強噴驅離　民眾撐傘力擋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼泰國示威。（圖／路透）

▲警方首度出動水車和優勢警力驅趕抗議人士。（圖／路透）

文／中央社記者呂欣憓曼谷16日專電

泰國反政府示威不斷，總理帕拉育15日凌晨宣布曼谷進入緊急狀態，抗議民眾無懼緊急命令，昨天和今天傍晚都聚集在市中心示威，警方首度出動水車和優勢警力驅趕抗議人士。

由於政府回應抗議訴求的力道不如預期，加上國會拖延修憲進度，學運團體今天再度號召支持者傍晚集結到市中心鬧區的巴吞旺（Pathumwan Intersection）路口，傍晚6時（台北時間晚上7時）左右已經有上千人聚集，抗議人士在路口正中央以車子搭建臨時舞台，高喊總理下台。這是7月以來曼谷街頭第7次大型示威抗議。

▲▼泰國示威。（圖／路透）

▲這是7月以來曼谷街頭第7次大型示威抗議。（圖／路透）

不過，泰國警方今天首度出動優勢警力和警車，在晚間6時30分開始朝抗議人群前進，警方在空氣中噴灑具有催淚作用的物質，並以固定頻率噴灑強力水柱驅趕抗議人士，由於水柱也含有刺激皮膚的成分，迫使部分抗議人士打開大傘抵擋。

直到晚間8時30分，現場仍有部分抗議人士聚集，警方持續進行驅離。

▲▼泰國示威。（圖／路透）

▲▼水柱含有刺激皮膚的成分，迫使部分抗議人士打開大傘抵擋。（圖／路透）

▲▼泰國示威。（圖／路透）

「自由人民」（Free People）、「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）以及多個民主運動團體14日在民主紀念碑前號召民眾，要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲以及王室改革。

上千抗議民眾14日從民主紀念碑前出發遊行至總理府外並停留至午夜，施壓帕拉育下台，帕拉育15日凌晨隨即簽署命令，宣布曼谷從凌晨4時起進入緊急狀態，以平息抗議。總理宣布曼谷進入緊急狀態後，政府可以禁止5人以上集會，且禁止民眾進入政府劃定的區域。

▲▼泰國示威。（圖／路透）

▲▼總理宣布曼谷進入緊急狀態。（圖／路透）

▲▼泰國示威。（圖／路透）

不過抗議人士無懼緊急命令，昨天傍晚到晚間約有上萬民眾集結在曼谷市中心鬧區的叻巴頌路口（Ratchaprasong Intersection），高喊要總理下台，抗議活動昨天晚上10時落幕，和平散場，今天傍晚再度集結，示威活動進入第3天。

此外，泰國內閣今天舉行臨時會議，正式通過曼谷進入緊急狀態，帕拉育會後對媒體表示，如果抗議持續升溫，將實施宵禁。

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
下高雄試鏡！女星被經紀人下藥　慘遭強吻脫褲崩潰
表妹當伴娘「突換鏤空禮服」…婚宴拗1要求！她怒：到底誰才是新
無照男拒檢竟狂催油門一路拖行警察　開槍還不停車驚悚影片曝
瑋哥私下抱怨孫生原因曝光！焦凡凡認了「去年反骨就吵翻」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

發現新型冠狀病毒！　美研究：恐透過豬隻傳播到人類身上

法國教師遭斬首！　馬克宏譴責「伊斯蘭」恐攻：為教言論自由而死

歐盟拒協商…呼籲英國退讓　強生：是時候替「無協議」脫歐做準備

全球首例！日本完成iPS視細胞移植　視網膜色素變性症患者受惠

示威比「三指手勢」…圖謀傷害王后被捕！泰學運領袖面臨終身監禁

自焚燒公寓臨陣逃！他「全身淋燈油」毫髮無傷　無辜鄰居魂斷火窟

泰國反政府示威集結！警方「藍色水柱」強噴驅離　民眾撐傘力擋

徹底失望！福斯老董預測「睡喬」拜登成下任美國總統：川普是白癡

東京掉出前3名！北海道連12年奪「最具魅力」冠軍　茨城甩7年墊底

秋大祭避「親自參拜」！菅義偉改向靖國神社供奉「真榊」祭品

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

25歲男入105顆珠「慘變葡萄串」　欲取出...醫師曝：至少要挨13刀

變態醫師北捷手藏外套再次襲胸　跪求和解...女子：非初犯不原諒

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

發現新型冠狀病毒！　美研究：恐透過豬隻傳播到人類身上

法國教師遭斬首！　馬克宏譴責「伊斯蘭」恐攻：為教言論自由而死

歐盟拒協商…呼籲英國退讓　強生：是時候替「無協議」脫歐做準備

全球首例！日本完成iPS視細胞移植　視網膜色素變性症患者受惠

示威比「三指手勢」…圖謀傷害王后被捕！泰學運領袖面臨終身監禁

自焚燒公寓臨陣逃！他「全身淋燈油」毫髮無傷　無辜鄰居魂斷火窟

泰國反政府示威集結！警方「藍色水柱」強噴驅離　民眾撐傘力擋

徹底失望！福斯老董預測「睡喬」拜登成下任美國總統：川普是白癡

東京掉出前3名！北海道連12年奪「最具魅力」冠軍　茨城甩7年墊底

秋大祭避「親自參拜」！菅義偉改向靖國神社供奉「真榊」祭品

5年房附傢俱「房仲就是賣不出」　神人揭5關鍵：隔天馬上被賣掉

愛健身又豪飲...他腹部劇痛！　醫一看驚「2公尺小腸」塞爆胸腔

「保護傘」遭潑屎！警政署下令：加強巡護全台91家挺港餐廳書店

福斯新8代「Golf GTI Clubsport」亮相　296匹操控升級更有趣

曾是全台唯一有照⋯證照失效後首違規！陳木元駕駛R22直升機遭逮

花蓮5學子事親至孝！徐榛蔚親頒獎牌...表揚孝行楷模

發現新型冠狀病毒！　美研究：恐透過豬隻傳播到人類身上

丹麥公開賽／周天成4強交手世界第三地主　力拼決賽門票衝冠

史密斯任務完成！小將敲逆轉3分砲　G5道奇7比3勝勇士續命

台積電輸了！　半導體公司薪資排行前五名出爐

襯衫大叔「外套掛手」貼妹胸部　捷運女乘客害怕眼神向人求助

國際熱門新聞

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

74歲妻太有魅力　19歲尪將她鎖屋內

全球破110萬人染疫致死！超過3900萬例確診

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

貧窮正妹網戀富豪　人生秒逆轉

媽媽一進房就脫光　逼12歲兒自慰後性侵

亞太區最大「川粉」是台灣！42%支持他連任

美國安顧問：攻台非常困難

與星國建旅遊泡泡　港人「6大原因」不想去

BBC預測川普獲勝「五大可能」

聯合國數據中心「落腳杭州」2中國官員簽約

推特封鎖拜登電郵門報導　執行長認錯

更多熱門

相關新聞

訪東協5國　王毅批美建印太版北約

訪東協5國　王毅批美建印太版北約

中國外交部長王毅近日結束東南亞五國訪問，他在接受官媒《新華社》專訪時稱，美國要以「美日印澳」四國機制，在這一地區另起爐灶，企圖構建印太版的「北約」，這一戰略鼓吹冷戰思維，並將損害東協中心地位，破壞區域和平穩定。

大馬小公主奶兇厭世照爆紅

大馬小公主奶兇厭世照爆紅

南卡颱風侵越南　13搜救員殉職

南卡颱風侵越南　13搜救員殉職

74歲妻太有魅力　19歲尪將她鎖屋內

74歲妻太有魅力　19歲尪將她鎖屋內

萬人湧曼谷！示威者無視禁令上街抗議

萬人湧曼谷！示威者無視禁令上街抗議

關鍵字：

泰國學運水柱反政府東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

飯後吃B群！竟遭醫學系好友嗆沒常識

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

熊熊凌晨「正面開戰酸民」！

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

騎百萬重機遭酒駕猛撞！YouTuber騎士出面還原經過

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

即／埔里男居家檢疫第8天猝逝　採檢結果出爐

長髮妹上空曬衣網瘋傳！真相曝光

降5900元！好市多i11 128G不到21K

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

更多

最夯影音

更多
未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該
楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面