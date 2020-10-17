東京掉出前3名！北海道連12年奪「最具魅力」冠軍　茨城甩7年墊底

▲日本北海道。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本一向是台灣人非常喜愛旅遊的國家，而對日本民眾來說，國內旅遊也非常盛行，47個都道府縣也各有不同的人文風情。根據最新《2020年都道府縣魅力排名》調查結果顯示，對本民眾來說最具魅力的是連續12年奪冠的北海道，而東京都卻意外掉出前三名；特別的是，茨城縣今年終於擺脫連7年墊底的紀錄。

▲北海道連續12年奪下最具魅力冠軍。（圖／CFP）



根據日本Brand綜合研究所《2020年都道府縣魅力排名》調查結果顯示，北海道連續12年奪下最具魅力冠軍，其次則為京都府、沖繩縣。至於在觀光客眼中具有高人氣的東京都則掉到第4名，分數從前一年的43.8掉到36.4，是47個都道府縣中下跌最多的。

▲▼日本京都（上）與沖繩（下）。（圖／CFP）



本項調查透過「魅力、認知、產品購買、口碑話題、情報資訊、居住意願、觀光意願」等7項指標進行統計，東京都的各項指標都有下跌，其中觀光與居住意願的跌幅最大。分析認為，應該是東京新冠肺炎疫情嚴峻，加上當地政府防疫不力，讓日本民眾對東京的進步想像改觀。

▲東京受到新冠肺炎影響，魅力指數大幅下跌。（圖／達志影像／美聯社）



▲日本茨城縣日立海濱公園。（圖／CFP）



有趣的是，位在東京都北部的茨城縣連續7年最後一名，今年終於擺脫墊底，躍升至42名；去年排名43名的栃木縣則跌到最後。從市區町村來看，最有魅力的是京都府的京都市，其次則為北海道函館市與札幌市。

▲日本Brand綜合研究所《2020年都道府縣魅力排名》。（圖／翻攝自地域ブランドNEWS）

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