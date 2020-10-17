自焚燒公寓臨陣逃！他「全身淋燈油」毫髮無傷　無辜鄰居魂斷火窟

▲嫌犯點火後隨即逃之夭夭，卻意外燒死另一名鄰居。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本東京一名59歲男子15日晚間為了自焚，放火燒了正在居住的公寓，然而火燒到一半時，他竟突然反悔，連忙逃出火場，怎知火勢卻一發不可收拾，瞬間吞噬整棟2層樓高的木製公寓，導致1名無辜鄰居逃生不及當場被燒死，另外3人則為了逃生，從2樓跳下骨折。警方目前已經以縱火嫌疑將嫌犯逮捕。

根據《產經新聞》報導，現年59歲的金田一純悅15日晚間9時意圖自焚，於是在自己身上與房內潑灑大量燈油並點火燃燒。不過不知是否因被巨大火勢嚇壞了，金田一當場逃出家門，但火勢卻這樣一路燃燒，瞬間吞噬整棟木造公寓。住戶們紛紛被突如其來的火勢嚇醒逃生，其中有3人則在逃生過程中不幸受傷，被送往醫院治療。

大火撲滅後，警方在火場內發現一具男性焦屍，初步判斷為逃生不及的一名50多歲住戶。據悉，這棟公寓1樓加2樓共有150平方公尺遭到波及。火警發生當時，金田一隨即告知警方，是他原本打算要自殺，才會用打火機點火燒了整棟公寓。而警方聽聞後，也當場將其以現行犯逮捕。

警視廳目前仍在調查詳細案發經過。針對訊問，金田一則稱，「我沒想到會這麼嚴重，我以為（火勢）只會把自己燒死而已。」另一方面，金田一本人雖然身上沾有燈油，但因迅速逃生，仍毫髮無傷。

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