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等了40年的道歉！韓陸軍針對「射殺平民」謝罪　坦承介入光州運動

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▲▼南韓518光州民主化運動，軍警封鎖光州、鎮壓反對群眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓518光州民主化運動，軍警封鎖光州、鎮壓反對群眾。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統全斗煥透過軍事政變掌權，1980年5月曾封鎖西南部城市光州，並派出戒嚴軍開槍鎮壓群眾，當地女學生、婦女慘遭性侵，是為518光州民主化運動。時隔40年，陸軍參謀總長南泳臣（남영신）終於在國會監察上鄭重對犧牲者與家屬致歉，為軍方首度針對此事正式道歉。

根據《韓聯社》，南韓國會國防委員會針對陸軍本部的國政監察昨（16）日在忠清南道雞龍市軍事基地雞龍臺召開。共同民主黨籍國會議員薛勳（설훈）表示，「在518光州民主化運動時，許多光州市民高喊民主，然而軍方卻犯下對市民揮刀、開槍的蠻橫行為。40年以來，沒有任何一任陸軍總長針對此事道歉、甚至下跪。」

對此，南泳臣代替軍方認錯致歉，「1980年5月18日，軍方介入光州民化運動，我認為這是相當嚴重的錯誤，在此我向所有罹難者與家屬致上萬分歉意。」

▲▼南韓陸軍參謀總長首次對軍方介入518民主化運動道歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓陸軍參謀總長首次對軍方介入518民主化運動道歉。（圖／達志影像／美聯社）

南泳臣接著表示，「我認為罹難者的遺願應該是完成民主化運動，進而締造和平。比起反目成仇，和解與原諒更為重要，今天我將在此誠心道歉。還請未來光州市民能夠繼續支持、愛護陸軍。」

語畢，南泳臣從座位上起身，彎下腰鞠躬道歉。

陸軍其他關係人士表示，這是首次陸軍總長在正式場合上，針對518光州民主化運動時軍方屠殺人民一事致歉。薛勳則對此高度評價，「陸軍總長40年以來，首度對此事道歉。」

隨後，薛勳也向南泳臣提出質疑，「去年518真相調查委員會開始啟動調查，然而卻傳出陸軍未盡力協助、配合調查，陸軍在此事上應採積極態度。」

對此，南泳臣則承諾日後會要求軍方誠實配合調查。

▼南泳臣在國政監察上首度代表軍方向518事件罹難者與家屬鞠躬致歉。

對於南泳臣在國政監察上鄭重向罹難者與家屬道歉，518事件相關團體與罹難者做出回應，「雖為時已晚，但陸軍的最高負責人首度正式道歉，對此我們採取高度評價、且歡迎的態度。這段期間，身為5月同志、倖存下來的我們不斷希望當局能調查事發真相、並要求當事者能真心誠意道歉。今天南總長的道歉，並無法完全治癒40年以來如同重擔般的悔恨。」

518事件相關團體補充道，「希望能延續陸軍參謀總長致歉的精神，讓那些至今仍保持沉默的相關人士有勇氣出面懺悔、坦白，釐清518民主化運動的真相。期盼此事件能昇華為和解與寬恕，成為統合人民的基石。」

據悉，天主教神職人員曹畢奧（本名曹喆鉉，조철현）生前指控曾親眼目睹戒嚴軍戰鬥機於1980年5月當街掃射人民；全斗煥在其自傳《回顧錄》則否認該項指控。

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