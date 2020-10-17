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估1.5億人選舉日前「先投完票」！美大選提前投票率創新高

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▲▼ 美國總統大選提早投票。（圖／路透）

▲美國總統大選提前投票率創新高。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將於11月3日正式登場，然而此次大選受到疫情與擴大郵寄投票管道影響，有許多民眾選擇提前投票。據「美國選舉計畫」（US Elections Project）最新統計，目前已有2353萬人完成投票，創下提前投票有史以來最高的票數。據外媒報導，有專家預測，按照目前趨勢，此次大選有望有超過1.5億美國人提前投下神聖的一票。

根據美國選舉計畫網站的最新統計，截至目前為止已有2353萬9409人完成投票，這個數字更是佔了2016年美國總統大選總票數的17%。然而距離提前投票截止還有2個星期，《加拿大廣播公司新聞》報導，專家預測，此次美國大選的提前投票人數可能會來到1.5億人，投票率有望創下1908年以來的新高。

▲▼美國民眾提前投票。（圖／路透）

▲美國民眾提前投票。（圖／路透）

佛羅里達大學政治學家麥克唐納（Michael McDonald）分析，目前參與投票的人已是2016年同期的10倍，可以肯定的是，此次大選投票率極高。

截至目前為止，許多民調都顯示民主黨將拿下更多的州，但是兩黨都預測，共和黨所獲得的選票可能會在最後一刻大幅增加，因此即便共和黨認為自己正在面臨一場豪賭，民主黨也不敢大意，並將目標轉到「儲備選民」身上，集中攻略平常不常投票的選民。

事實上，不論是疫情發展情況或是天氣狀況都有可能成為選舉日當天的變數，進而影響投票率，因此為了降低風險，不論是共和黨或是民主黨都鼓勵選民提前投票，儘管連川普陣營先前曾經批評郵寄投票有「作弊風險」。

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