美國大選白熱化！BBC揭川普獲勝「五大可能」：政壇還有大地震

▲美國大選即將於11月3日舉辦。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國2020總統大選倒數剩下3周時間，選戰進入白熱化，川普在佛州與拜登勢均力敵，但拜登在亞利桑納州的領先優勢擴大。對於膠著的選情，《英國廣播公司》（BBC）預測五大可能下，川普會拿下最終勝利。

▲亨特拜登（Hunter Biden）與拜登。（圖／達志影像／美聯社）

一、另一個十月驚奇

BBC報導指出，4年前的選戰倒數11天時，川普的對手希拉蕊（Hillary Clinton）爆出「電郵門」事件，並在一週內攻占媒體版面。如今，《紐約郵報》爆出拜登兒子杭特的「電郵門」事件，這將是川普勝選的第一種可能。

一些保守派認為，這起事件是一場「大地震」，不排除可能還有更令人震驚的事件即將爆發。

二、民調錯誤

第二種可能是選舉民調出現錯誤。目前拜登的民調領先川普，即使在關鍵搖擺州也有優勢，但2016年美國大選時，同樣發生選前民調與選後結果有落差的情況。

民調機構錯估未經大學教育的選民，以及白人族群對川普的支持度，且投票也可能發生選民投錯票，或是排隊人潮眾多導致投票意願低下等情況。

▲川普與拜登。（圖／路透）

三、總統辯論扭轉形象

川普在第一場辯論中，被認為表現欠佳，而此次退出第二次預定辯論，因從面對面改為「虛擬形式」進行，他更是錯過了改變自己糟糕印象的機會。

下週四川普將在大型舞台上再有一次辯論機會，若能表現出更穩重、更具有總統的言行舉止，且拜登則繼續出現口誤或戲劇性的失誤，美國選民可能會傾向於支持川普連任。

四、奪下關鍵選舉人票

第四種可能是如果在賓州、佛州獲得勝利，川普也許能藉由關鍵的270張選舉人票，連任總統職位。川普上次大選在全國民眾票數中失利，以總票數6297萬9636張（45.97%），輸給希拉蕊的6584萬4610張票（48.06%），不過他贏得306張選舉人票，贏過對手的232張，成功入主白宮。

五、拜登出現失誤

最後一種可能，是拜登在參加競選活動、曝光度大增之下出現失誤。拜登的選舉團隊是大雜燴所組成，這種失誤可能會激起很多利益衝突，最後引發選民質疑他的年紀是否適合擔任總統，若發生這種情況，川普的勝率就將突飛猛進。