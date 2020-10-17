　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共軍攻台非常困難！美國安顧問揭「關鍵時機」：兩棲作戰能力不足

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

台海局勢牽動各方神經，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）16日指出，因中國大陸目前兩棲作戰能力仍不足，攻打台灣並不容易，因此不會現在出手；即使10到15年後，有能力克服水路問題，但由於台灣地形因素，解放軍也不容易找到登陸點。

歐布萊恩16日在「阿斯彭研究所論壇」（Aspen Institute forum）上，就美國國安議題發表演說。他以拿破崙和納粹德國為例，稱他們都曾企圖跨越12英里的英吉利海峽，入侵英國，但後來都沒有成功，不僅是因為遭到英國海軍抵擋，也因為這個相對較短的水路阻撓，「以兩棲登陸和軍事佔領而言，這非常難做到。即使是美國，兩棲作戰也非常困難。」

「現在中國（對台）採取軍事行動將非常困難」，歐布萊恩表示，一旦解放軍武力攻打台灣，必將遭到國際社會孤立，尤其是整個印度—太平洋地區，屆時美國將可建立反制中國的聯盟。他相信，中國大陸的戰略家不會那麼做。

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲中共解放軍。（圖／CFP）

針對一旦共軍武力犯台，美國將如何應對的問題，歐布萊恩直言，美國雖然不在公開場合評論是否會協防台灣，但有足夠的工具，讓共軍企圖登陸台灣的行動變得非常危險。

至於如何定義未來的美中關係，歐布萊恩指出，無論是總統川普連任，還是民主黨總統候選人拜登上台，中國大陸都將成為下屆美國總統面臨的最大挑戰，美國不希望成為中方的敵人，但必須站出來反對他們的某些作法。

歐布萊恩強調，美中兩國至少是戰略競爭關係，也許是對手，「我希望不是敵人。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
台南長髮妹「上空穿小褲褲」曬衣照瘋傳！　真相曝光
1.5米象魚「跳缸自殺」滿地血　網驚幫擋煞！動保處揭4致死關
影／林哲瑄「回收全壘打」影帝級守備　美技登大聯盟美國人瘋狂！
飯後吃B群！醫學系好友一看狂嗆「沒常識」　網友罵翻
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國大選白熱化！BBC揭川普獲勝「五大可能」：政壇還有大地震

上課展示穆罕默德漫畫！法老師遭「斷頭斬首」　兇手高喊：真主至大

科技股尾盤湧現賣壓　美股道瓊漲112點

共軍攻台非常困難！美國安顧問揭「關鍵時機」：兩棲作戰能力不足

亞太「川粉大本營」在台灣！42%支持川普連任　8國唯一拜登民調輸

大舉支出紓困經濟　美預算赤字3.1兆美元創紀錄

全球破110萬人染疫致死！超過3900萬例確診　每5人病歿就有1個是美國人

比利時宣布「國家最高警報」！餐廳關閉1個月抗疫　聖誕市集喊卡

媽媽一進房就脫光　逼12歲兒自慰後性侵！事後和鄰居炫耀留下巨證

與新加坡建旅遊泡泡免檢疫！香港人「6大原因」不想去：只有魚尾獅

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

變態醫師北捷手藏外套再次襲胸　跪求和解...女子：非初犯不原諒

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

網美爬牆！趁店休「坐屋頂」拍照 門踩壞...網怒：美照下是醜陋的心

美國大選白熱化！BBC揭川普獲勝「五大可能」：政壇還有大地震

上課展示穆罕默德漫畫！法老師遭「斷頭斬首」　兇手高喊：真主至大

科技股尾盤湧現賣壓　美股道瓊漲112點

共軍攻台非常困難！美國安顧問揭「關鍵時機」：兩棲作戰能力不足

亞太「川粉大本營」在台灣！42%支持川普連任　8國唯一拜登民調輸

大舉支出紓困經濟　美預算赤字3.1兆美元創紀錄

全球破110萬人染疫致死！超過3900萬例確診　每5人病歿就有1個是美國人

比利時宣布「國家最高警報」！餐廳關閉1個月抗疫　聖誕市集喊卡

媽媽一進房就脫光　逼12歲兒自慰後性侵！事後和鄰居炫耀留下巨證

與新加坡建旅遊泡泡免檢疫！香港人「6大原因」不想去：只有魚尾獅

84年歷史「員林保安堂」遭夜拆！才5757萬求售　文化局即時救援

戴雲發／危老重建基地比小　鄰損、軟腳屋恐成最大隱憂

肥胖與這13種癌有關！營養師揭：肥胖者減少5%以上體重可改善

前道奇球星坎普渴望冠軍戒　誓言至少打到40歲！

熊熊凌晨「正面開戰酸民」！　90字怒反擊：公眾人物也會痛

范冰冰復出走紅毯「未精修圖」外洩！　厚背粗手臂現形…網尷尬了

美國大選白熱化！BBC揭川普獲勝「五大可能」：政壇還有大地震

不再當人肉捕蚊燈！　80%家庭都在用　7種有效防蚊方式

貓咪為何撇頭、眨眼、露屁屁、地上滾來滾去？

避免心臟衰竭！冬季飲食避油鹹　每年流感疫苗要打！

快來救駕！「飛天胖橘」卡空中　媽媽傻眼：怎麼可以這麼誇張

國際熱門新聞

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

差55歲祖孫戀　婚後將妻鎖家中防出軌

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

全球破110萬人染疫致死！超過3900萬例確診

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

媽媽一進房就脫光　逼12歲兒自慰後性侵

與星國建旅遊泡泡　港人「6大原因」不想去

推特封鎖拜登電郵門報導　執行長認錯

聯合國數據中心「落腳杭州」2中國官員簽約

大馬小公主奶兇厭世照爆紅

亞太區最大「川粉」是台灣！42%支持他連任

10歲童打開冰箱　目睹奶奶遺體

比利時宣布國家最高警報！餐廳關閉1個月抗疫

更多熱門

相關新聞

共軍出這招　台灣「豪豬」變瞎子

共軍出這招　台灣「豪豬」變瞎子

在美國一波波軍購支持下，台灣防衛有可能變成刺蝟、豪豬或毒蠍堡壘嗎？海軍退役少將、前拉法葉艦艦長孫海濤接受中評社專訪表示，大陸國防預算至少是台灣的20倍以上。如果武統勢必採取斬首及點穴戰術，先把台灣的雷達系統打掉，癱瘓DATA LINK，讓作戰系統瞬間成為瞎子、聾子。

共機下步飛本島上空！日媒點破「美國沒說一定幫」

共機下步飛本島上空！日媒點破「美國沒說一定幫」

譚兵讀武／「中國人先流血」才有美援？

譚兵讀武／「中國人先流血」才有美援？

解放軍訓練「搶灘登陸」　登陸艦內部公開

解放軍訓練「搶灘登陸」　登陸艦內部公開

兩岸若開戰「陸拿下台積電」就世界無敵？

兩岸若開戰「陸拿下台積電」就世界無敵？

關鍵字：

解放軍共軍台海武統

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

飯後吃B群！竟遭醫學系好友嗆沒常識

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

騎百萬重機遭酒駕猛撞！YouTuber騎士出面還原經過

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

前夫帶新歡回家！吃醋妻下毒看他慘死

長髮妹上空曬衣網瘋傳！真相曝光

降5900元！好市多i11 128G不到21K

差55歲祖孫戀　婚後將妻鎖家中防出軌

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

21歲宋威龍「帥臉爆痘」額頭長到下巴！

暗黑餐飲市集10/17登場二天

更多

最夯影音

更多
未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該
楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面