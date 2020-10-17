共軍攻台非常困難！美國安顧問揭「關鍵時機」：兩棲作戰能力不足

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

台海局勢牽動各方神經，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）16日指出，因中國大陸目前兩棲作戰能力仍不足，攻打台灣並不容易，因此不會現在出手；即使10到15年後，有能力克服水路問題，但由於台灣地形因素，解放軍也不容易找到登陸點。

歐布萊恩16日在「阿斯彭研究所論壇」（Aspen Institute forum）上，就美國國安議題發表演說。他以拿破崙和納粹德國為例，稱他們都曾企圖跨越12英里的英吉利海峽，入侵英國，但後來都沒有成功，不僅是因為遭到英國海軍抵擋，也因為這個相對較短的水路阻撓，「以兩棲登陸和軍事佔領而言，這非常難做到。即使是美國，兩棲作戰也非常困難。」

「現在中國（對台）採取軍事行動將非常困難」，歐布萊恩表示，一旦解放軍武力攻打台灣，必將遭到國際社會孤立，尤其是整個印度—太平洋地區，屆時美國將可建立反制中國的聯盟。他相信，中國大陸的戰略家不會那麼做。

▲中共解放軍。（圖／CFP）

針對一旦共軍武力犯台，美國將如何應對的問題，歐布萊恩直言，美國雖然不在公開場合評論是否會協防台灣，但有足夠的工具，讓共軍企圖登陸台灣的行動變得非常危險。

至於如何定義未來的美中關係，歐布萊恩指出，無論是總統川普連任，還是民主黨總統候選人拜登上台，中國大陸都將成為下屆美國總統面臨的最大挑戰，美國不希望成為中方的敵人，但必須站出來反對他們的某些作法。

歐布萊恩強調，美中兩國至少是戰略競爭關係，也許是對手，「我希望不是敵人。」