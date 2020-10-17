亞太「川粉大本營」在台灣！42%支持川普連任　8國唯一拜登民調輸

▲台灣是唯一川普支持度高過拜登的國家。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日公布向亞太8國民調的結果，有42%的台灣民眾支持川普連任，為亞太區最高數據，也是唯一支持度超過拜登的國家。

輿觀上週公布對英國、法國、德國、西班牙、義大利和瑞典的調查，結果顯示民眾都希望拜登勝出，而亞太8國包括新加坡、印尼、馬來西亞、澳洲、泰國、菲律賓、香港、台灣，除了台灣之外，其餘7國的結果也都支持拜登當選。

台灣受訪者認為川普連任會對台灣利大於弊（45%對33%），但認為如果是拜登執政則弊大於利（28%對26%）。但問題對「個人」而非國家的影響，只有27%受訪者認為帶來好處，有29%覺得更差。

新加坡、印尼、馬來西亞、澳洲的民調結果都顯示，拜登的支持率狂輾川普2倍以上，只有香港以拜登42%、川普36%的差距為最小。

▲大部分地區民調結果懸殊。（圖／翻攝自YouGov）



多數地區民眾對川普擔任美國總統的形容負面多過正面，過半數人覺得是「可憐」（poor）或「可怕」（terrible）。

即使民調結果顯示台灣民眾多數偏向川普，但當被問及川普對世界帶來的影響，台灣民眾仍給予較多的負面評價。

19%的台灣民眾認為川普做得不錯，40%認為普通，10%不知道，30%認為可怕。20%的香港民眾認可川普表現，26%認為普通，6%不知道，48%覺得可怕。