媽媽一進房就脫光　逼12歲兒自慰後性侵！事後和鄰居炫耀留下巨證

▲布列塔尼性侵12歲兒子。（圖／翻攝自推特）

記者崔子柔／綜合報導

美國德州34歲的媽媽布列塔尼（Brittany Rouleau）涉嫌性侵12歲的兒子，還曾拿此事向鄰居說嘴，她上周六（10日）已被警方逮捕，現在14歲的兒子也讓社福單位接回照顧。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，布列塔尼2018年與兒子同住在威奇塔瀑布市（Wichita Falls），2人共睡一張床。受害者指出，當時他洗完澡坐在床上休息，布列塔尼一進房就開始脫衣服，跟他聊一些自慰的事。

布列塔尼脫光後，要求兒子也把衣服脫了，並要兒子開始自慰，接著就強迫他配合進行性行為。布列塔尼事後叫兒子把身體洗乾淨。

受害者當天不敢再回去床上，就睡在沙發，他覺得自己做了不能做的事，而布列塔尼也警告他，「你說出去的話會有大麻煩，因為你也答應要做了」。

▲布列塔尼曾拿此事和鄰居說嘴 。（圖／翻攝自推特）



受害者直到今年才鼓起勇氣，將此事向派特希兒童保護中心（Patsy’s House Child Advocacy Center）的老師透露，老師一聽察覺事態嚴重，立刻向警方報案。

布列塔尼最初被警方約談時不斷否認，直到一位鄰居匿名告訴警方「2年前布列塔尼說過『和兒子做了』」，她才承認犯案。

布列塔尼上周六被逮捕後關押在威奇塔郡監獄，保釋金額為10萬美元（約台幣285萬）。受害者已讓社福單位接回照顧。