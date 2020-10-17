與新加坡建旅遊泡泡免檢疫！香港人「6大原因」不想去：只有魚尾獅

圖文／鏡週刊

香港政府15日宣布與新加坡達成「航空旅遊泡泡」協議，只要符合條件就能不受檢疫往返兩地；雖然目前尚未確定實施時間，但這項協議一公告，立刻引起香港民眾熱烈討論。

香港民眾對於新加坡成為第一個「旅遊泡泡」國家，各自抱持不同的意見，有人覺得在沒有其他選擇之下，這已經是一個不錯的選擇了，至少替旅遊業帶來好消息。

根據港媒《香港01》調查顯示，以下「6個原因」讓香港民眾「不想去」新加坡旅遊：

1.新加坡景點很普通，只有聖淘沙、環球影城和魚尾獅石像，感覺相當沉悶。

2.新加坡土地面積只有725.7平方公里，比香港的1,106平方公里還小，但是總人口數已經超過560萬人，地狹人稠。

3.新加坡物價很貴，1瓶330毫升的啤酒要價2.25美元（約新台幣65元）。透過2020年《全球生活成本調查》顯示，香港、新加坡及日本大阪，同時被列為最昂貴城市榜首。

4.新加坡與香港各方面差距都不大，包括飲食、購物及環境，交通也以搭乘地鐵為主。

5.新加坡天氣溼熱，溫度長年維持在30度以上，11、12月為雨季。受到疫情影響的關係，戴口罩已經成為一種習慣，但香港民眾認為，要在30度高溫下戴口罩太過痛苦，一想到這件事就「不想去了！」

6.新加坡法律嚴謹，禁止旅客攜帶口香糖入境。香港民眾認為，連吃口香糖都不行，實在太辛苦了。



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